Otcové k porodu mohou, s jednorázovou rouškou a bez příznaků

Otcové k porodu ve středočeských nemocnicích obvykle mohou. V nemocnici ale nestačí nosit látkovou roušku, musí mít jednorázovou chirurgickou. Naopak nesmí mít žádné příznaky infekce dýchacích cest. Důvodem je riziko šíření koronaviru. Povolené jsou v nemocnicích i návštěvy hospitalizovaných dětí a pacientů, kteří umírají. Oddělení šestinedělí návštěvy obvykle nepovolují. Nemocnice u vstupu běžně kontrolují návštěvníkům teplotu a například v rakovnické porodnici matky a otcové absolvují při příchodu rychlotesty na covid.

V kladenské nemocnici platí, že porod musí být v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, aby u něj mohl být i otec. Na oddělení šestinedělí jsou návštěvy zakázané.

Za nezletilými pacienty na dětské oddělení návštěvy mohou, ale měly by se, pokud možno, snažit co nejvíce snižovat riziko šíření nákazy. "Doporučujeme jim pouze krátké návštěvy do 30 minut v počtu maximálně dvou osob v čase od 14:00 do 17:00," uvedla mluvčí nemocnice Hana Plačková.

Po vstupu do kladenské nemocnice musí každý před jakoukoliv návštěvou vyplnit dotazník pro návštěvy, který je k dispozici v recepci, odevzdá jej pak sestře při příchodu na oddělení. "Pokud to stav pacienta dovolí, preferujeme návštěvu ve venkovních prostorách nebo společných prostorách nemocnice," dodala mluvčí. Před vstupem na pokoj pacienta by návštěvník měl vždy použít na ruce dezinfekci.

Otec u porodu je povolen také v mladoboleslavské nemocnici, v budově musí i zde nosit jednorázovou chirurgickou roušku. Dětské pacienty mohou podle mluvčí Hany Kopalové rodiče navštěvovat.

Možná je přítomnost otců u porodů v rakovnické porodnici. Otec smí být s matkou dítěte na nadstandardním pokoji, který má vlastní sociální zařízení. Jakmile jej opustí, už se do něj nesmí vrátit. Matky a otcové absolvují při příchodu rychlotesty na covid. "Jelikož jsme omezili ambulanci, tak prosíme gynekology a těhotenské poradny, aby si matky ponechali v ambulantní péči až do porodu," uvedl primář gynekologicko-porodnického oddělení rakovnické nemocnice Radek Poláček.

Podle metodického doporučení k přítomnosti zákonných zástupců u nezletilých pacientů v době nouzového stavu, které zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví, může nepřítomnost osoby blízké u dítěte zdravotníkům komplikovat práci, například, když dítě kvůli stresu nespolupracuje.

Zároveň pokyn uvádí, že poskytovatel zdravotních služeb přihlíží ke zdravotnímu stavu pacienta, charakteru onemocnění, organizaci zdravotních služeb v místě a nutnosti poskytovat zdravotní služby a neohrozit zejména zdravotnické pracovníky.

Zdravotnická zařízení i veřejnost by v době pandemie měly dbát zvýšené opatrnosti. Podle ministerstva je třeba k opatřením proti šíření koronaviru přistupovat s vědomím principu proporcionality tak, aby nedocházelo k nepřiměřeným zásahům do práv nezletilých pacientů. Stejně tak musí zákonný zástupce dodržovat pravidla a neohrožovat ani jiné pacienty ani personál.