Pacient vykašlal krevní sraženinu ve tvaru průdušek

Když přijali ve fakultní nemocnici kalifornské univerzity v San Francisku pacienta se zástavou srdce, netušili, jakou unikátní sraženinu krve vykašle. Odborný časopis The New England Journal of Medicine zveřejnil fotografii sraženiny, jež vyplnila část bronchiálního stromu pacientovy pravé plíce a měřila zhruba 15 centimetrů. Zprávu převzal server The Washington Post.

Lékaři přijali šestatřicetiletého muže 29. listopadu. Během léčby se ale jeho stav neustále zhoršoval a kašlal hodně krve a hlenu. Lékaři se tak rozhodli pro riskantní metodu a navedli mu do těla srdeční pumpu přes tepnu v noze. To mu však vytvořilo v plicích sraženinu.

Když ji vykašlal, tak vypadala přesně jako neporušená část bronchiálního stromu jeho pravé plíce. "Nikdo z našeho lékařského týmu nikdy nic podobného neviděl," citoval The Washington Post hlavního kardiologa nemocnice Gavitta A. Woodarda.

Pacientovi tak okamžitě provedli bronchoskopii (vyšetření průduškového stromu), další sraženiny už však nenašli. Přesto o týden později na další komplikace zemřel. "Je to krásná anatomie. Jde o smutný příběh, ale opravdu skvělý obrázek," dodal Woodard.

A 36-year-old man was admitted to the ICU with an acute exacerbation of chronic #heartfailure. After a ventricular assist device was placed & anticoagulation therapy initiated, hemoptysis developed, and he expectorated a cast of the right bronchial tree. https://t.co/QfqeqwWzXt pic.twitter.com/nXW201rjCT