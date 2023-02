Pálení očí a únava – jen kapky nestačí

Pálení, bolest a únava očí nemusí být způsobené pouze dlouhou prací na počítači, ale také hormonálními změnami nebo užívanými léky. Důležité je odhalit skutečnou příčinu obtíží a zaměřit se nejen na krátkodobé řešení následků, ale spíše na celkovou změnu.

Důkladné vyšetření napoví

Pokud vás trápí pálení očí, je důležité nejprve zjistit, jaký je aktuální stav vašeho oka a slzného filmu, který povrch oka zvlhčuje. "K tomu slouží důkladné vyšetření zahrnující testy slzivosti, stability slzného filmu, vyšetření kvality povrchové vrstvy rohovky nebo meibografie, při níž jsme schopni pozorovat žlázky ze spojivkové strany víček," upřesňuje MUDr. Enkela Hrdličková z oční kliniky Lexum Praha Budějovická. Toto vyšetření provádí například speciální oční kliniky.

Proč oči pálí a jsou unavené

Dalším krokem je zjištění příčin pálení a jejich odstranění. Jednou z častých, ale zdaleka ne jedinou, je dlouhodobá práce na počítači. I když tvrzení, že monitory poškozují zrak, není pravdivé, dlouhodobé sledování monitoru očím škodit může. Na vině je únava očí. Ta zapříčiňuje tupou bolest za očima, která může být způsobena rovněž i špatnou brýlovou korekcí. Pokud se díváte do monitoru, méně mrkáte. To může být důvodem poruchy slzivosti oka a vede k pálení očí. Při dlouhé práci na počítači proto myslete na zvlhčování mrkáním nebo pomocí speciálních očních kapek pro unavené oči - ale pozor, používejte je vždy podle doporučení výrobce, ne častěji. Důležité je také nastavení monitoru níže, ve výši úrovni očí.

Jednoduchý nový zvyk uleví od pálení i únavy očí

Pokud při práci na počítači dopřejete zaostřovacímu svalu pravidelný odpočinek, riziko jeho přetížení se zmírní. "Uvolňujte pravidelně zaostřovací sval pohledem z okna, a to alespoň 5 minut každou hodinu. Pokud je to možné, tak v průběhu dne věnujte stejný čas koukání do monitoru a pohledu do vzdálenosti větší než 2 metry," radí MUDr. Hrdličková. Protože oku neprospívá ani to, že při sledování obrazovky zapomínáme mrkat, při pohledu do dálky vědomě zavírejte a otevírejte oči. Slzný film tak bude mít možnost opět pokrýt rovnoměrně celý povrch oka.

Práce na počítači nemusí být jedinou příčinou

Pálení a slzení očí souvisí často s poruchami slzného filmu. Narušený slzný film může stát nejen za nepříjemnými pocity, ale také za zhoršením zraku - a to až o tři řádky na tabulce testující měření zraku.

Kromě dlouhého sledování obrazovky patří mezi nejčastější příčiny narušeného slzného filmu hormonální změny související s menopauzou a těhotenstvím, oční záněty, degenerace spojená s vyšším věkem nebo léky podávané při léčbě chronických onemocnění. Důležité je také nosit ochranné brýle s filtrem. Příznaky jako pálení, řezání a únavu očí můžete cítit také při pobytu v prostředí s nízkou vlhkostí nebo při používání kontaktních čoček.

Tipy, jak zmírnit pálení, únavu a slzení očí

Způsoby, jak zmírnit nepříjemné projevy, závisí na příčinách obtíží a jejich odstranění.

1. Při práci na počítači dělejte pravidelné přestávky (5 minut 1× za hodinu, nebo 15 minut 1× za dvě hodiny).

2. Při práci na počítači umístěte monitor do vzdálenosti alespoň natažené paže, používejte dostatečně velké písmo a jas obrazovky přizpůsobte jasu okolí.

3. Zvlhčujte dostatečně povrch oka mrkáním, případně speciálními kapkami do očí (tzv. umělé slzy).

4. Udržujte oči a jejich okolí v čistotě a v případě prašného prostředí používejte ochranné brýle.

5. Pokud se pohybujete v místech s nízkou vlhkostí vzduchu, zvažte nákup zvlhčovače.

6. Příčinou pálení a narušení slzného filmu mohou být i kontaktní čočky. Pokud je používáte pravidelně a objevilo se u vás pálení, řezání a začervenání, konzultujte jejich další užívání s očním lékařem.

7. Do jídelníčku zařaďte dostatek omega-3 nenasycených mastných kyselin a vitaminů A, B a C. Mají pozitivní vliv na stabilitu slzného filmu.

8. Dbejte na dostatečný pitný režim.

9. Nechte oči odpočinout při spánku alespoň 7 až 8 hodin denně.

10. V případě, že u vás obtíže souvisí s hormonálními změnami, věkem nebo dlouhodobou léčbou, kontaktujte svého lékaře.