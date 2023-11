Pečujte o své vlasy na podzim správně

Změny počasí vždy přinášejí zátěž pro tělo, věděla jste ale, že dávají zabrat i vaší kštici? Suchý podzimní vzduch, silný vítr a klesající teploty znamenají pro vlasy velikou zátěž a přispívají k jejich suchosti, lámavosti a ztrátě lesku. Jak se s těmito nástrahami vypořádat a dopřát vlasům tu nejlepší péči, aby vypadaly stále krásně a zdravě, se dozvíte na následujících řádcích.



Střihněte je

Chceme být krásné a vlasy náš vzhled doplňují. Důležité je se o ně dobře starat, obzvlášť s přicházejícími ranními mrazíky si důkladnou péči opravdu zaslouží. Prvním krokem, který byste měla udělat, je navštívit kadeřnictví. Nechte si zastřihnout roztřepené konečky, které vám po sluncem zalitých dnech jistě zůstaly. Vlasům se uleví, zůstane jen jejich zdravá část, které budete moci věnovat svou pozornost. Je to určitě lepší, než zachraňovat něco, co už stejně zachránit nelze.

Volte vhodné šampony

Důležitá je při péči o vaši hřívu volba kvalitní a vhodné vlasové kosmetiky, především šamponu. Vyberte takový, který dokáže hloubkově a zároveň jemně vlasy čistit a obsahuje správnou kombinaci pečujících látek. Skvělou novinkou je šampon PARUSAN Long Hair, který zvyšuje odolnost a elasticitu vlasů, intenzivně je hydratuje a regeneruje po celé délce až ke konečkům. Za tyto blahodárné účinky může jeho jedinečná receptura obsahující hyaluron, biotin a keratin. Látky, díky kterým tento speciální šampon pro dlouhovlásky také podporuje přirozený růst vlasů, zanechává vlasy vláčné, lesklé a v nepolední řadě usnadňuje jejich rozčesávání. Nezatěžujte ale svou kštici mytím moc často, odstraňujete z ní nejen nečistoty, ale také přírodní oleje, které jsou pro hydrataci vlasů klíčové. Zkuste frekvenci mytí snížit na každý druhý, nebo třetí den.

Hydratujte je

Neocenitelné jsou v podzimní péči o vlasy hydratační masky, které je vhodné aplikovat jednou týdně. Jedná se o hloubkovou péči, která dodá vlasům potřebnou vlhkost, obnoví jejich sílu a dodá jim lesk. V tomto sychravém období to vaše kštice opravdu ocení. Ideální je doplnit péči ještě kvalitními oleji, které vlasy krásně vyživí. Jejich použití je úplně snadné. Naneste pár kapek do umytých mokrých vlasů, nebo je přidejte rovnou k šamponu a uvidíte, jak budou po uschnutí zářit. Snažte se minimalizovat používání horkých stylingových pomocníků, jako je fén, kulma či žehlička. Mohou vlasy vysušit a vaše hydratační péče padne vniveč. Raději je nechte uschnout přirozeně. Pokud potřebujete vysoušení vlasů přeci jen urychlit, nebo jinak upravit, použijte před použitím termoaktivní sprej, který je před horkem ochrání.

Nebojte se vypadávání

Je normální, že vlasy na podzim více padají. Neděste se, ztráta 80-100 vlasů denně je přirozená a patří k danému ročnímu období stejně jako skutečnost, že stromy shazují své listy. S příchodem zimy by mělo zvýšené vypadávání samo ustat. Pokud jste z toho však nervózní, jednoduše se otestujte. Projeďte si kštici rukou a vlasy, které se na ní zachytily, rozložte na nějakou kontrastní plochu, kde budou dobře vidět. Pokud napočítáte do 15 vlasových vláken, můžete zůstat úplně v klidu. Když jich bude víc, zbystřete, ale rozhodně nepanikařte. Na trhu je spoustu pomocníků, kteří vám s vaším problémem pomohou. Stále více žen se obrací na šampon Stimulátor a tonikum Energizer od značky Parusan. Vlasy si umyjte šamponem, jak jste zvyklá, následně do pokožky hlavy jemně vmasírujte pár kapek tonika, které neoplachujte a nechte uschnout, nebo vlasy vyfénujte. Tato dvojka produktů omezuje vypadávání a výrazně napomáhá rychlejšímu růstu nových vlasů.

Mějte poletující vlasy pod kontrolou

Vítr, střídání vytápěných prostor s chladným venkovním prostředím, nošení čepic, roláků, vysokých límců kabátů, to vše podporuje vznik statické elektřiny a vaše hříva tak může opravdu nepoddajnou a neupravenou lví hřívu připomínat. Poletování a elektrizování vlasů je hodně obtěžující, pomoci vám s tím ale můžou speciální stylingové produkty, které vlasy uhladí a pomůžou je udržet v požadovaném tvaru. Vyzkoušejte například stylingovou pěnu, nebo vosk a mějte svůj účes pod kontrolou.

Jezte správně

Péče o krásnou hřívu není jen o volbě kvalitní vlasové kosmetiky, ale také o správné stravě, která hraje v celkovém zdraví vlasů velkou roli. Hlídejte si dostatečný příjem bílkovin a vápníku. Vyměňte pizzu za potraviny bohaté na vitamíny, minerály a omega-3 mastné kyseliny, jako jsou ořechy, losos, avokádo a různé druhy ovoce a zeleniny. Kvalitní strava se na vlasech opravdu projeví, tak na ní myslete. Poděkuje Vám i vaše tělo. Kromě toho myslete také na pitný režim. Dostatečné množství vody udržuje hydratované nejen tělo, ale také vaše vlasy.