Pět tipů, jak se cítit fit (nejen) na jaře!

Každé roční období přináší změny ve vnitřním nastavení těla a po dlouhé zimě může člověk pociťovat deficit slunečních paprsků, chybějící vitaminy a minerály a také je znát, že se většina lidí v chladných měsících méně pohybuje. Jak se vrátit zpátky do kondice? Nezapomínejte na těchto pět stěžejních pilířů!

1. Stravování je alfou a omegou

Vyvážená strava je základem zdraví - to je bez debat! Jídelníček by měl být sestaven tak, aby potraviny obsahovaly široké spektrum vitaminů, minerálů a dalších esenciálních živin. V každém období je podstatný vitamin C, který je důležitým posilovačem obranyschopnosti, ale také podporuje tvorbu kolagenu či vstřebávání železa. Neméně významnou roli ovšem hrají také zinek, selen, měď, železo a hořčík, které fungují jako antioxidanty a pomáhají chránit zdraví našich buněk.

Víte, že...

2. Nezapomínejte na přísun tekutin

Nejen samotná strava, ale také dostatek tekutin udržuje organismus fit. Jelikož je tělo dospělého člověka tvořeno až ze 60 % vodou (u dětí je to dokonce ještě více), je nutné se starat o pravidelnou hydrataci. Díky ní pak dochází k metabolickým procesům a ke správné funkci plic, ale také jater i ledvin, které mají za úkol filtrovat nežádoucí látky v organismu. Jestliže má tělo nedostatek vody, odpadní látky se pak hůře vylučují. Dehydratace může mít na svědomí i nedostatečnou soustředěnost, bolest hlavy či pokles výkonnosti.

Víte, že...

Doporučuje se, aby dospělý člověk vypil denně 30-45 mililitrů tekutin na kilogram hmotnosti. Vyvarujte se však konzumaci sladkých nápojů, jako jsou limonády. Vsaďte raději na vodu, která může být ochucena citronem či mátou, popíjet můžete rovněž neslazené čaje. Do pitného režimu se počítají i polévky, které je vhodné zařadit do pravidelného jídelníčku. A vyzkoušet můžete také smoothie!

3. Konečně sluníčko... Hurá ven!

Velmi důležitým vitaminem pro tělo je také "déčko", kterého má ovšem organismus přes zimu nedostatek, jelikož jeho přirozeným zdrojem je sluneční záření. Americká studie publikovaná v roce 2012 uvádí, že vitamin D je nezbytný pro správnou funkci imunitního systému, pro zdraví kostí, zubů, mentální výkonnosti a snížení rizika vzniku kardiovaskulárních chorob. Nedostatek slunečních paprsků, kterému během zimních měsíců tělo čelí, se může odrážet i na hormonální nerovnováze. Vědecká studie profesora Hayka S. Arakelyana ukázala, že přes zimu se kvůli absenci přirozeného slunečního světla vyčerpávají zásoby serotoninu, který je označován za hormon štěstí. Jakmile začne na jaře svítit sluníčko, tělo produkuje více endorfinu, testosteronu a estrogenu, což jsou hormony, které tělo povzbudí. Na někoho ale taková hormonální změna může mít naopak vyčerpávající efekt a dochází pak k takzvané jarní únavě.

Víte, že...

Výzkum provedený v University College London v roce 2015 ukázal, že lidé více vystavení přirozenému světlu jsou produktivnější a mají i větší motivaci se hýbat.

4. Konec lenošení: Chce to pohyb!

Pohyb je další nezanedbatelným stavebním kamenem zdraví. Už pouhá chůze dokáže bojovat s únavou, proto neváhejte a vydejte se na jarní procházku. Okysličíte přitom mozek i krev, a celkově tak zregenerujete organismus, snížíte napětí a přispějete ke kvalitnějšímu spánku. A rozkvétající příroda samozřejmě svádí i k outdoorovým sportům...

Víte, že...

Profesor Dr. David Nieman v roce 2019 publikoval v Journal of Sport and Health Science zajímavou studii o vztahu mezi cvičením a cirkulací imunitních buněk v krvi. Zjistil, že účastníci výzkumu, kteří absolvovali 45minutovou chůzi, zaznamenali nárůst imunitních buněk. Ty pak v těle cirkulovaly ve zvýšeném množství ještě tři hodiny po cvičení! Kontrakce svalů při pohybu totiž zvyšují průtok krve, ale i lymfy. Proto dochází i k cirkulaci imunitních buněk, které se jinak zdržují převážně v lymfatické tkáni.

5. Dobijte baterky kvalitním odpočinkem!

Stres je civilizačním nešvarem negativně ovlivňujícím náš organismus. Pokud je dlouhodobý, představuje pro zdraví velké riziko. Proto je důležitá relaxace, ale také kvalitní spánek, který zlepšuje paměť, reguluje metabolismus a snižuje psychickou únavu. Zlepšit kvalitu spánku pomáhá hořčík i různé bylinky. Babské rady hovoří například o tinkturách či odvarech z třezalky tečkované, meduňky lékařské nebo kozlíku lékařského. Pokud však berete pravidelně nějaké léky, před jejich užíváním se raději poraďte v lékárně.

Víte, že...

Snižovat stres během dne můžete díky dechovému cvičení. Stačí 5-10 minut meditace, aby se uklidnila tepová frekvence a snížili jste pocit úzkosti. Eliminovat napětí dokáže i pobyt v přírodě. Podle studie z roku 2020, která proběhla na Cornell University, dokáže už 10 minut v přírodě snížit mentální i fyzický stres a zlepšit soustředění i náladu.

