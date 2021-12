Plastika víček není jen estetický zákrok. Může pomoci vyřešit některé oční problémy.

Operace očních víček (blefaroplastika) patří mezi nejčastější výkony v plastické chirurgii. Pacienti, kteří se pro zákrok rozhodli, nejčastěji oceňují efekt kosmetický, ale také benefity pro vidění - rozšíření zorného pole, dále zmírnění pocitu unavených očí, zmenšení nebo úplné vymizení otoků víček, snížení dráždění očí a tedy i slzení. V současné době není proto tento výkon doménou pouze žen, ale často ho podstupují i muži.

Kůže očních víček je velmi jemná a extrémně namáhaná mimikou tváře. U většiny pacientů dochází s narůstajícím věkem k vytažení kůže a vzniku kožních převisů. U některých lidí je ale elasticita kůže změněna a tyto známky vytažení kůže mohou mít i v mladém věku.

Oko je uloženo na tukovém polštáři a vlivem oslabení přepážky, která ho udržuje za okem, dochází k vyklenování tukových polštářů do oblasti očních víček. Tyto tukové prolapsy vadí esteticky, ale i funkčně - víčka jsou těžká a jejich převislá kůže omezuje zorné pole a vidění.

V některých případech vyvolává pocit únavy, slzení, svědění očí, bolesti hlavy či očí.

"Operaci očních víček by měl vždy provádět oční lékař se specializací na plastické výkony nebo zkušený plastický chirurg," říká MUDr. Iva Krejčí z ostravské oční kliniky Lexum.

Před každou operací je nezbytné provést osobní vyšetření pacienta, zhodnocení místního nálezu, ale i celkového zdravotního stavu, fotodokumentaci, vysvětlit pacientovi rozsah operačního zákroku, jeho průběh a pooperační režim. Je vhodné objasnit možnosti chirurgického zákroku, jeho výsledky a sjednotit je s očekáváním pacienta, eventuálně navrhnout možnosti dalších doplňujících výkonů. Souhrnně lze říci, že operace víček jsou vhodné a efektivní pro ženy i muže v každém věku, ale zásadním krokem před rozhodnutím o provedení zákroku je osobní porada se zkušeným očním chirurgem.

Jak probíhá samotná operace?

Jednotlivé postupy mohou být na různých pracovištích odlišné. Před operací si lékař předkreslí linie řezu na víčkách. Samotný zákrok probíhá pouze v lokální anestezii. "Operace je po znecitlivění bezbolestná a trvá přibližně hodinu až hodinu a půl dle rozsahu výkonu. Klient je při vědomí, operatér ho průběžně informuje o každé fázi operace," dodává MUDr. Iva Krejčí. U horních víček se odebírá poměrně velká část kůže v potřebném rozsahu, dále se přistupuje k odstranění tukových polštářků. Ne vždy je nutné provádět u horních víček odstranění tukových prolapsů, pokud nejsou zřetelné. Pokud ale nedojde k jejich odstranění v případě, kdy je to nutné, není efekt operace dostatečný. Dolní víčka jsou pro operatéra i pro pacienta náročnějším zákrokem. Na rozdíl od horních se zde odstraňuje relativně úzký proužek kůže, ale výrazně více tukových váčků. V průběhu operace je elektrokoagulací pečlivě stavěno krvácení z cévek. Sešití rány provádí lékař tzv. atraumatickým stehem dle zvyklostí pracoviště po celé délce víčka. Tento postup minimalizuje riziko vzniku jizev. Rána je po operaci kryta tenkými proužky speciálních sterilních náplastí, které ránu zpevňují a zlepšují hojení.

Je rekonvalescence po operaci náročná?

Pooperační péče je nenáročná. V den operace je doporučován klidový režim, nepít horké nápoje, spát v polosedě. V dalších dnech omezit aktivity, při kterých dochází ke zvýšení tlaku do hlavy, šetrná hygiena, chlazení rány pomocí gelových polštářků, které minimalizuje vznik otoků a modřin, později pomáhá jejich vstřebávání, vyhnout se prašnému prostředí a nevystavovat se přímému slunečnímu záření. Je třeba připravit se na to, že až do vyjmutí stehů zůstávají na víčkách náplasti, mohou být otoky víček a podkožní krevní podlitiny. Patří to k normálnímu pooperačnímu průběhu a je třeba přizpůsobit tomu svůj osobní režim.

"Stehy i náplasti jsou zpravidla odstraňovány týden po operaci. Po čtyřech týdnech po operaci mizí zbytky otoků, víčka a okolí oka je zklidněné a pleť se vrací do normálu. Je možné začít užívat běžnou kosmetiku včetně líčení. Ke sportování a fyzické zátěži se klient může vrátit po třech až čtyřech týdnech. Jizvy po operaci mizí individuálně po dvou týdnech až po několika měsících," vysvětluje MUDr. Iva Krejčí.

Benefitem není pouze lepší vzhled

Jednoznačným benefitem operace očních víček je mladistvější vzhled obličeje. Oči se opticky zvětší, pohled je pronikavější. Nesporný je i psychologický efekt - člověk se hned cítí jinak, protože vypadá lépe, investoval do svého vzhledu. Samozřejmě operace přináší funkční

zlepšení - zvětšení zorného pole, mizí pocity únavy očí, otoky očí, zmenší se slzení a to vše má pozitivní vliv na celkové zlepšení zrakové ostrosti.