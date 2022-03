Podle psychologů přibývá klientů, kteří kvůli válce hledají psychologickou pomoc

Válečného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem se v současné době při hovoru s odborníky dotkne fakticky každý člověk, který z nějaké příčiny hledá psychologickou pomoc. Začíná ale přibývat i klientů, pro které je nynější situace primárním důvodem pro vyhledání odborníka. Řekl to vedoucí ostravské Linky důvěry Svatopluk Antoš, který zároveň působí i v psychologické ambulanci městské nemocnice či Centru duševního zdraví.

"Můžu říct, že se to určitě projevuje. Ještě jsem nepotkal člověka, který by to alespoň neokomentoval. Většinou je tam ale i nějaký negativní důsledek v prožívání, který může být různé intenzity. Zažil jsem i člověka, který říkal, že když se začne mluvit o válce, tak se začne celý třást," uvedl Antoš. Problémy mají i starší lidé, kterým současnost evokuje nepříjemné vzpomínky, například na ruskou invazi z roku 1968.

"Zatím je to ale většinou tak, že lidé řeší svůj bazální problém a válka prosakuje někde na pozadí. Už se ale objevují lidé, jejichž obtíže jsou vyvolány tímto konfliktem. Kromě těch starších osob jsou to například lidé, kteří nemohou v noci spát nebo je to budí. U těžších diagnóz jsem zažil i situaci, kdy ten člověk měl pocit, že proti tomu nic neudělal a nese na tom také určitý díl viny a měl tendenci se sebepoškodit," řekl Antoš.

Domnívá se, že největší dopady na duševního zdraví se teprve projeví a lidí s psychickými problémy vyvolanými nynější situací bude přibývat. "Vedle toho strachu nyní dočasně působí i nadšení z pomoci Ukrajincům a pocit semknutosti. Už jsme se ale vyčerpali covidem a je třeba se připravit na to, že přijde nějaké další období chronické psychické zátěže. Myslím, že bude hodně depresí a možná se objeví i nějaké agrese," míníl Antoš.

Dopad na mezilidské vztahy bude mít i velký příliv uprchlíků, ale Antoš nepředpokládá, že by agresivní výpady vůči nim byly ve velkém. "Mezi uprchlíky jsou totiž hlavně matky s dětmi. U ženské populace myslím může fungovat hodně silná sounáležitost, takže když to řeknu lidově, tak dokážou ženy ubrzdit i některé chlapy, aby neblbli. Na ten ženský element hodně spoléhám. Velkou výhodou Ukrajinců je podobně jako u Vietnamců to, že jsou pracovití a jsou schopni adaptace. Pochopitelně že příchod uprchlíků může vyvolat nějaké napětí, ale toto budou dva tlumící faktory," míní Antoš.

Přestože předpokládá, že Linka důvěry bude dál poskytovat pomoc hlavně českým lidem, snaží se už nyní připravit i na možný zájem ze strany Ukrajinců. Už od příštího týdne bude čtyřikrát v měsíci možné na nočních směnách využít i anglicky hovořícího odborníka. "Tím, jak lidé přicházejí, tak se nám možná podaří najít i nějakého ukrajinského psychologa, který by s námi mohl spolupracovat. Pokud se objeví, rádi jeho pomoci využijeme," doplnil Antoš.

Domnívá se, že hlavním problémem Ukrajinců bude především skutečnost, že byla násilně rozdělena rodina. "Pokud bude mít rodina alespoň nějaký občasný kontakt, tak samozřejmě bude mít obavy, ale mnohem horší situace nastane, když ten člověk padne nebo s ním rodina ztratí spojení. To úplně stačí a určitě to zvedne úzkost a nejistotu," řekl Antoš. Předpokládá, že se zvýší především tlak na medikaci antidepresivy. "V této situaci to bude taková první pomoc, protože dávat nějakou systematickou psychoterapii v cizím jazyce to můžete opravdu v případě, když ten jazyk ovládáte na hodně vysoké úrovni," dodal.

Zatímco v roce 2019, tedy před covidovou pandemií, na Lince důvěry odbavili zhruba 3500 hovorů, vloni jich bylo přes 7000. Kvůli válečnému konfliktu zájem o odbornou pomoc roste a největší nápor lze podle Antoše teprve očekávat, protože psychologickou pomoc lidé vyhledávají se zpožděním.