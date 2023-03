Poruch příjmu potravy u náctiletých přibylo od roku 2016 skoro o dvě třetiny

Poruch příjmu potravy u mladých ve věku 15 až 19 let přibylo podle odborníků mezi roky 2016 až 2021 skoro o dvě třetiny. Předloni jich bylo 2383, o pět let dříve 1449. Celkově se s nimi potýká skoro osm procent populace, na počátku 21. století to bylo 3,5 procenta. V tiskové zprávě k Mezinárodní interdisciplinární konferenci o poruchách příjmu potravy a obezitě, která ve čtvrtek začíná v Praze, o tom informovala Psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Odborníci se zabývají i přenosem duševních nemocí, včetně těchto poruch, z rodičů na děti. "Onemocnění se netýká jen jedinců samotných, ale celých rodin, ve kterých se může přenášet z jedné generace na další, a to jak geneticky, tak vlivem jídelního chování v rodině," uvedla předsedkyně Sekce pro poruchy příjmu potravy odborné společnosti psychiatrů Hana Papežová.

Podle současných výzkumů žije v rodinách s duševním onemocněním rodičů zhruba každé šesté dítě. Tyto děti často v tichosti trpí emoční nestabilitou svých rodičů způsobenou jejich duševním onemocněním, stigmatem psychiatrické diagnózy a společenskou izolací rodiny.

"U dětí duševně nemocných rodičů je až padesátiprocentní pravděpodobnost, že se u nich vyvine duševní onemocnění," doplnila Papežová. Psychické potíže podle odborníků prožívají až tři čtvrtiny těchto dětí, nejčastěji pocity viny, studu a úzkosti. Děti rodičů, kteří se sami potýkají s poruchami příjmu potravy, přejímají podle psychiatrů rodičovské vzory, mají narušené jídelní chování a přehnané zaměření na vzhled a váhu.

Výzkumníci se věnují také vlivu poruch příjmu potravy na střevní mikrobiom. "Z oblasti biologického výzkumu se nejvíce věnujeme střevnímu mikrobiomu, který je u poruch příjmu potravy ovlivněn a zpětně může ovlivňovat průběh onemocnění," dodala. Dalším tématem je vliv rodiny a školy na poruchy příjmu potravy, případně jejich výskyt u vrcholových sportovců.

Anorexie, tedy duševní onemocnění charakterizované neustálou snahou hubnout, má ze všech psychiatrických diagnóz nejvyšší úmrtnost. Pacienti mají pětkrát vyšší pravděpodobnost předčasné smrti a 18krát vyšší pravděpodobnost sebevraždy.

Přibývá také lidí s poruchou příjmu potravy, která se projevuje přejídáním. Potýkalo se s ním ve svém životě přibližně 2,8 procenta žen a procento mužů. Mezi obézními lidmi jich může být podle odborníků i více než 40 procent. Mezi poruchy příjmu potravy odborníci řadí i excesivní cvičení, kdy pacient sportuje víc, než je pro něj zdravé.

Konference připomene také výročí 40 let od založení Jednotky pro poruchy příjmu potravy 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a 20 let od vzniku tamějšího denního stacionáře. "Za 40 let existence lůžkového zařízení jsme měli celkem 2471 hospitalizací, denním stacionářem prošlo za 20 let jeho působení kolem 1400 pacientů," uvedla.