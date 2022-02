Předcházejte problémům se zácpou

Střevní mikroflóra je tvořena miliardami bakterií. Tyto zdraví prospěšné mikroby upravují trávení tak, aby vás netrápila zácpa či průjem. Aby však mohly bakterie zažívání správně regulovat, potřebují živiny, například vlákninu, která by rozhodně neměla ve vašem jídelníčku chybět. Snižuje riziko vzniku těchto civilizačních nemocí, upravuje střevní pohyby a počet stolic. Zároveň harmonizuje trávicí trakt a zbaví vás nepříjemných bolestí břicha.

Pokud i vás trápí časté problémy s pravidelným a přirozeným vyprazdňováním, vyzkoušejte 100% přírodní rozpustnou vlákninu ve formě prášku OptiFibre. Vyživuje střevní bakterie, které se díky ní mohou naplno věnovat svojí práci, a zajistit vám tak dlouhodobě zdravé trávení. Bakterie sídlící v tlustém střevě zároveň působí na vlákninu a spouštějí proces kvašení. Při něm vznikají mastné kyseliny s krátkým řetězcem, které mají pro metabolismus zásadní význam. Ve střevě udržují přirozené kyselé prostředí, potlačují tvorbu nežádoucích bakteriálních kmenů a podporují obranyschopnost organismu.

Použití je velice jednoduché. Vlákninu stačí pouze vmíchat do oblíbených teplých i studených nápojů či krémovějšího pokrmu. Zcela se rozpustí ve vodě, v mléce i v polévce, přidat ji lze také do jogurtu, přesnídávky nebo bramborové kaše. Je bez zápachu a velkou výhodou je její neutrální chuť. Hořkost, kyselost nebo podivná pachuť vám na jazyku nezůstanou, nemusíte se obávat žádného nepříjemného pocitu v ústech. Chuť vašeho oblíbeného nápoje nebo pokrmu se nezmění. Střevní mikroflóra potřebuje trochu času, aby se mohla řádně obnovit. Trávení se napraví většinou po několika týdnech. Vhodná je i pro děti od 3 let, jistě ji ocení i těhotné ženy. Zakoupíte ji ve vybraných lékárnách či v e-shopech.