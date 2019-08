Případ sexuálního obtěžování? Na vině je oběť, tvrdí muži

Při posuzování případů sexuálního obtěžování projevují muži vyšší známky empatie vůči obviněnému než ženy. U nejasných případů je pak jejich empatie vůči mužským pachatelům ještě výraznější, a obvinění tak míří na ženu. Přišli s tím vědci z univerzit v Exeteru, Bathu a Queenslandu, kteří to označují jako temnou stránku empatie. Informoval o tom server The Independent.

Ačkoliv ženy i muži vykazují stejné známky empatie vůči ženské oběti sexuálního obtěžování, muži mají tendenci častěji vidět celý případ především z mužské perspektivy, zjistily dvě studie. To pak vede k "temné straně empatie".

Vědci se ptali mužských studentů na jasné případy sexuálního obtěžování a zjistili, že ti, kteří vinili spíše oběť, zároveň chovali větší empatii k mužům-agresorům. U méně jasných případů se pak empatie vůči mužským násilníkům ještě zvýšila a s tím i obvinění samotné ženy-oběti z toho, že si celý případ vymyslela nebo přikrášlila.

"Obvinění ze spáchání zločinu jako v případě muže a sexuálního obtěžování ženy může představovat hrozbu pro muže a jejich vnímání vlastní genderové skupiny z morálního pohledu. Aby tuto hrozbu snížili, mohou muži pachatelům uznat pochybnosti v případu a interpretovat si dané události způsobem, který je zaujatý z perspektivy pachatele," vysvětlili vědci ve své studii publikované v časopise Psychology of Women Quarterly.

Zároveň dodali, že muži mohou opravdu uvěřit tomu, že mužský pachatel se nesnažil ženě ublížit a že to, co se stalo, bylo jen nedorozuměním nebo rovnou šlo o nepravdivá obvinění ze strany oběti. Tohle je podle Renaty Bongiornové, vedoucí studie, problém, neboť spousta žen sexuální obtěžování nenahlásí právě ze strachu, že by se to nakonec otočilo proti nim.

Je potřeba školení

"I přes různá hnutí jako #MeToo se ženy stále bojí negativních důsledků z nahlášení sexuálního obtěžování. Mnoho žen se setkává s tím, že jsou jako oběti vinné, zejména z pohledu mužů," uvedla Bongiornová. Závěr studie tak nabádá k tomu, aby různé organizace prováděly školení, jež by zajistily, že ti, kteří mají v takových případech rozhodovací pravomoci, byli srozuměni s potenciální zaujatostí a vycvičeni k tomu, aby necítili příliš velkou empatii k pachateli.

"Obecně se předpokládá, že nedostatek empatie vůči ženským obětem vysvětluje, proč je lidé obviňují. Ve skutečnosti jsme ale zjistili, že empatie vůči mužským pachatelům je jasnějším vysvětlením proměnlivosti v otázce toho, kdo je vinen a kdo je oběť. Všichni, ale zejména muži, by si měli uvědomit, že empatie vůči mužským pachatelům může zvýšit pravděpodobnost obvinění ženy, která je přitom obětí," uzavřela Bongiornová.