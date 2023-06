Probiotika proti covid-19. Studie prokázala účinek bulharského objevu z horských pramenů.

Výzkum probiotik a mikrobiomu v posledních letech nabral na intenzitě. Roste počet provedených studií a vědeckých článků o důležitosti udržování rovnováhy ve střevní mikrobiotě, o jejím působení na lidské zdraví a negativních vlivech, které její případné poškození vyvolává.

Jen pro představu: v roce 2014 registrovali výzkumníci ve vědeckých publikacích 1476 článků na toto téma, o pět let později v roce 2019 už jejich počet dosáhl 20 315. Zájem o výzkum mikrobiomu a s tím souvisejícího tématu probiotik ukazují i ekonomická data. Trh s probiotiky představoval v roce 2017 40 miliard dolarů s tím, že do konce roku 2023 se předpokládá jeho růst na 64 miliard.

Laktera moduluje buněčnou imunitu u pacientů s covid-19

Výsledky aktuální studie představili bulharští výzkumníci na mezinárodní vědecké konferenci INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROBIOTICS, PREBIOTICS GUT MICROBIOTA AND HEALTH v Bratislavě, která se konala 20. až 22. června 2023. Otevřená a randomizovaná studie byla provedená v univerzitních nemocnicích v Sofii a Plevnu se souhlasem 78 hospitalizovaných pacientů s onemocněním covid-19. Cílem bylo prokázat účinky užívání probiotik na buněčnou imunitu nemocných, konkrétně pak zhodnocení účinků probiotické formule Laktera Nature obsahující unikátní bulharské vodní kmeny Lactobacillus bulgaricus DWT1 a Streptococcus thermophilus DWT4.

Pacienti byli rozděleni do dvou skupin. Jedna dostávala k tradiční léčbě navíc terapii s využitím probiotické formule Laktera Nature, druhá skupina byla léčena pouze běžnými prostředky. "K standardní léčebné terapii, která se při Covidu používá a je schválená mimo jiné i WHO, jsme u pacientů zařadili i nutriční terapii probiotickou formulí Laktera Nature. S pomocí high-tech imunologických výzkumů jsme zjistili, že vodní probiotika s Lactobacillus bulgaricus DWT1 modulují buněčnou imunitu," vysvětlila MUDr. Daniela Petrova z výzkumného týmu. "Zjistili jsme, že terapie probiotiky Laktera Nature ovlivňuje počet buněk produkujících cytokiny, které se při infekci vyloučí. To má vliv na vznik takzvané cytokinové bouře, která je častou příčinou zhoršení stavu pacientů s covid-19," dodala Petrova s tím, že výsledky se vědcům podařilo patentovat jako probiotickou terapii pro covidové pacienty.

Závěr studie je takový, že zmíněná probiotická formule podávaná v denní dávce 15-45 g moduluje buněčnou imunitu u pacientů s covid-19. Ve skupině, která ji během léčby dostávala, nezemřel ani nebyl intubován žádný pacient.

Terapie má výsledky i u těhotných. Snižuje potřebu antibiotik a kortikosteroidů

Výzkumníci během studie zjistili účinky probiotické terapie Laktera Nature na léčbu Covid-19 pozitivních těhotných žen. "U těhotných po 35. týdnu jsme velmi terapeuticky omezení a nemůžeme podávat léky v takové míře jako u jiných pacientů. Při terapii probiotiky jsme mohli omezit množství antibiotik a kortikosteroidů, a tím ovlivnit jejich vliv na mikrobiom pacientek. Všechny ženy porodily zdravé děti, které nebyly Covid pozitivní," uvedla MUDr. Daniela Petrova. Dodala, že jde zatím o jedinou studii svého druhu na světě.

Probiotický zázrak z pohoří Stará planina má patent v Evropě i USA

Teprve nedávno objevené vodní kmeny Lactobacillus bulgaricus DWT1 a Streptococcus themophilus DWT4 se jako jediná probiotika získávají z horských pramenů. Jde o symbiotické kmeny, kdy jeden bez druhého nemohou existovat. Vyskytují se výhradně v některých pramenech v bulharském pohoří Stará planina. Teprve v roce 2011 je objevil a popsal tým lékařů společnosti Daflorn pod vedením profesora MUDr. Nikoly Alexandrova, který je specialistou na toxikologii a zabývá se probiotiky 45 let. Při pokusech "vysadit" tato probiotika i v jiných lokalitách na světě ale bakterie mutují, ztrácí schopnost reprodukce a z prostředí postupně mizí. Kdežto v Bulharsku každoročně počátkem května může být izolována přímo z jarní vody v místních dubových lesích. S touto vodou je následně možné například fermentovat mléko. Podle dosavadních testů vykazují tato probiotika až desetkrát příznivější účinky na lidský organismus a samotné kmeny a technika jejich izolování má nyní patentovou ochranu v Evropě i USA. Dané kmeny bakterií mají díky svému vodnímu původu mimořádnou odolnost při průchodu zažívacím traktem a mohou tak bez výrazných ztrát doputovat až do tlustého střeva. Zároveň těmto probiotikům nevadí ani skladování po dobu až dvou let při pokojové teplotě. Vědci při následných analýzách působení těchto probiotik zjistili jejich značný potenciál při prevenci celé řady onemocnění včetně snižování schopnosti replikace virů nebo při ničení nádorových buněk.