Proč se nám zdají podivné sny, když je venku horko?

Během horkých letních nocí máme někdy pocit, že se nám sny začínají vymykat kontrole. Všudypřítomná smrt, létající kapři nebo podivné proměny kralují vašemu spánku. S narůstající teplotou máte pocit, že se vaše sny začínají podobat jednomu z filmů Alfreda Hitchcocka. Ovlivňují letní vedra to, co se nám zdá, a četnost těchto snů? Na tuto otázku odpovídal lékař zabývající se spánkem a specialistka na interpretaci snů. Informoval o tom server Figaro.fr.

Christiane Riedelová, která je autorkou knihy Láska a sex ve snech (Amour et sexe dans vos rêves), to kategoricky odmítá. Podle ní horko neovlivňuje intenzitu ani počet snů, nejsou tedy ovlivňovány vnějšími podmínkami. Specialistka tvrdí, že do snů se nám promítají problémy každodenního života, které nám jeho prostřednictvím mají předat určitou zprávu. V případě, že chodíte spát pozdě nebo pijete větší množství alkoholu, vaše sny se vás mohou pokoušet varovat před špatným způsobem života, tvrdí Riedelová.

Lékař zabývající se spánkem je toho názoru, že během horkých nocí je snazší si sny zapamatovat, není to tedy tím, že by se jich nám zdálo více. "Mozek potřebuje pro usínání snížit svou teplotu. Pokud to horko nedovoluje, spánek je nestabilní a častěji se probouzíme," vysvětluje lékař. "Tato probuzení jsou pak klíčová k zapamatování si snu."

Výzkum francouzského Národního institutu zdraví a lékařského výzkumu Inserm z roku 2014 ukázal, že lidé, kteří se probouzejí častěji, si snadněji zapamatovávají své sny. Podobný výzkum publikovaný v časopise Frontiers in Human Neuroscience z roku 2017 konstatoval, že délka probuzení u lidí, kteří si lépe zapamatovávají své sny, trvala v průměru dvě minuty, zatímco u ostatních se pohybovala pod jednu minutu. Podivné sny tedy nelze dávat za vinu přehřátí mozku, ale spíše tomu, že se nám zkrátka hůře spí.