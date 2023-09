Projekt České unie sportu „Tipsport Sportuj s námi“ dosud letos rozhýbal 110 000 účastníků. Na podzim se přidají další

Náborová akce pálkovacích sportů Házej jako Bára v Opavě (5000 účastníků), florbalový mládežnický turnaj Brno Open Game se stejným počtem aktérů, rodinný festival Novák Fest v Příbrami se třemi tisícovkami zájemců nebo Volejbalová Dřevěnice se dvěma tisícovkami hráčů. To je výčet pouze několika akcí s vysokou návštěvností, které jsou součástí kalendáře letošního, devátého ročníku projektu České unie sportu "Tipsport Sportuj s námi". Od začátku roku se do některé z dosavadních 324 událostí zapojilo více než 110 000 účastníků, z toho přes polovinu mladších osmnácti let.

"Tato čísla nás těší, protože jsou v tomto roce zhruba o deset procent vyšší než před rokem. Jsou důkazem toho, že projekt si udržuje svou popularitu, a současně ukazují, že po nedávných dvou letech covidové pandemie si veřejnost stále častěji hledá cestu ke sportu a pravidelným pohybovým aktivitám. To je ostatně také hlavní cíl tohoto projektu, aby se lidé vrátili na hřiště, stadiony, do bazénů, hladiny řek a rybníků nebo do přírody a u sportu už zůstali. V tomto roce nabízíme především amatérským sportovcům celkem 520 akcí v mnoha disciplínách ve všech krajích České republiky," říká Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Bohatá zářijová nabídka akcí

V čase letních prázdnin a dovolených si mnoho dětí i dospělých vyzkoušelo nejrůznější sportovní odvětví a právě projekt "Tipsport Sportuj s námi" jim umožní, aby v této činnosti pokračovali podle vlastního výběru po boku stejně zapálených sportovců.

V září totiž startuje závěrečná část letošního ročníku a hned první poprázdninový měsíc se bude prezentovat 97 závody, turnaji a soutěžemi, což po červnu (104) představuje druhý nejvyšší počet. V tomto období postupně vyvrcholí sezona klasických letních odvětví (atletika, volejbal, fotbal, tenis, triatlon, kanoistika a dračí lodě) a žezlo přeberou běžecká a cyklistická klání v přírodě či turistické pochody. Většina sportů se však už bude rychle stěhovat do tělocvičen, hal a pod střechu bazénů. Mezi vrcholnými akcemi s účastí několika tisíc zájemců lze uvést během podzimu například Plaveckou soutěž měst, Hodonínské drakobití, Pochod slováckými vinohrady, Mělnický festival sportu nebo běžeckou Hornickou desítku.

"Ohlédnutí za dosavadním průběhem projektu v tomto roce napoví, že k nejaktivnějším organizátorům patřily kluby v krajích Středočeském (54 akcí), Jihočeském (44) a Moravskoslezském (43). Nejčastěji zastoupenými odvětvími byly opět atletika, cyklistika, florbal, pěší turistika, triatlon a volejbal. Radost máme i z toho, že se k našemu projektu letos přihlásili také úplně noví pořadatelé - v průběhu ledna až srpna se jich představilo sedmnáct," uvádí Filip Hobza, jednatel zastřešující společnosti ČUS Sportuj s námi, s. r. o.

Podpora projektu i amatérskému sportu

K oblibě a hladkému průběhu projektu přispívá také podpora významných partnerů - titulárním je společnost Tipsport, generálním společnost Car4Way. Mediálními partnery jsou Česká televize, Český rozhlas a mediální skupina MAFRA.

Také klíčoví partneři oceňují spolupráci na tomto projektu a vítají zejména možnost jeho prostřednictvím podporovat amatérský sport v České republice.

"Tipsport si uvědomuje svou roli na české sportovní scéně nejen v rámci profesionálního sportu, jehož je dnes již největším partnerem, ale i v rámci sportu pro všechny. Spojení s úspěšným projektem, který pomáhá organizátorům a zastřešuje menší či větší tradiční sportovní akce po celé České republice, je toho jasným důkazem," uvedl za společnost Tipsport Martin Ptáčník, vedoucí oddělení sponzoringu a eventů.

"Spolupráce s Českou unií sportu se nám velmi osvědčila. Auta od nás každodenně pomáhají při organizaci smysluplných aktivit pro děti i při přípravě rekreačního sportu dospělých. Také letos proto na tento veřejně prospěšný účel zapůjčíme sto nových automobilů, Sportovní aktivity podporujeme od samotného vzniku firmy, od malých lokálních až po celostátní prvoligové kluby. Jsme moc rádi, že můžeme podporovat fyzickou aktivitu na všech úrovních výkonnosti a podpořit tak rozvoj talentů,” prohlásil Pavel Louda, majitel společnosti CAR4WAY.

Více informací o projektu Tipsport Sportuj s námi na: www.tipsport-sportujsnami.cz.