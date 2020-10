Projezte se ke zdravým kostem!

Ve zdravém těle zdravý duch a také zdravé kosti. Jak ale toho dosáhnout? Obvykle hledáme my lidé ve všem zkratku. Jenže tudy žádná nevede. Pravidelný pohyb, osmihodinový spánek a zdravá a vyvážená strava jsou základní tři věci, které bychom měli do svého každodenního života začlenit. Kvůli nedostatku času nejčastěji šidíme spánek a vyváženou stravu. Připravili jsme pro vás pár tipů, jakými potravinami se projíst ke zdravějším kostem.

Asi to už známe. Vápník, hořčík, vitamín C a vitamín D jsou hlavní bojovníci proti osteoporóze. Zařazením jídel bohatých na tyto vitamíny, ale i bílkoviny do běžného jídelníčku dokážeme chránit kosti. Nezapomeňme, že nadměrnou konzumací kávy, alkoholu, ale i kouřením zvětšujeme riziko osteoporózy.

Vápník

Tento minerál potřebuje naše tělo pro každodenní fungování. Hraje hlavní roli v oblasti kosti a zubů, ale také je důležitý pro srdce, nervy a krevní oběh. Bohužel málokdo přijme každý den správné množství vápníku. Když jej nedodáme, tělo si je vezme z kostí, aby zajistilo funkčnost jiných procesů v těle. Denní jídelníček by měl být bohatý například na mléko, jogurt, sýr, cottage sýr a další. Chybět by ale ani neměla zelenina jako brokolice, kapusta, zelí, špenát, batáty a květák. Zapojit do jídelníčku můžete i pomeranče, sušené fíky, mandle a para ořechy. Z ryb volte lososa a sardinky s kostmi. Skvělou volbou jsou i konopná, sezamová anebo chia semínka. Na druhou stranu mějte na paměti, že tělo nedokáže přijmout více než 500 mg vápníku najednou. To znamená, že byste si měli zdroje bohaté na vápník rozložit do více jídel v průběhu celého dne.

Hořčík

Bez magnezia by nebyl život. Udržuje normální funkci svalů a nervů, má velký vliv na srdeční činnost, zmírňuje únavu a zlepšuje myšlení a koncentraci. Zásadně působí proti demineralizaci kostí, ale i proti vzniku zubního kazu. Jeho vstřebávání je ovlivňováno dostatečným množstvím vitamínu D v organizmu. Nejlepšími zdroji hořčíku jsou dýňová semínka, špenát, mandle, mák, luštěniny, droždí, pohanka, květák, kapusta, datle, banán, sušené meruňky, mandle, piniová semínka a kešu. Mrkvová, grapefruitová nebo pomerančová šťáva může být příjemným zpestřením s blahodárným účinkem pro organismus.

Déčko

Vitamín D je rozpustný v tucích, dokážeme jej přijmout pomocí stravy anebo vystavením se slunečnímu svitu. UV záření totiž v těle spouští produkci vitamínu D. Déčko je nezbytné pro vstřebávání vápníku. Kromě slunce najdeme D vitamín v lososu, makrele, tuňáku či vaječném žloutku. Nedostatek tohoto vitamínu kromě osteoporózy taky způsobuje ochablost a bolest svalů, oslabení imunity, únavu, deprese a méně kvalitní spánek.