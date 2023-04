Recept na elixír mládí a dlouhověkosti

Čas bohužel zastavit nelze, ale co rozhodně udělat můžete, je zmírnit projevy stárnutí a dodat svému tělu vitalitu a mladistvou svěžest. Poradíme vám, co vám pomůže vypadat o několik let mladší, cítit se skvěle a mít energie na rozdávání. Je to rozhodně snazší a účinnější než hledat tajemný elixír mládí dávných alchymistů.

1. Vydatný odpočinek prospívá celému tělu

Šidit spánek se vám může šeredně nevyplatit. Tělo potřebuje čas na regeneraci unavených buněk. Kruhy pod očima a zašedlá pleť jsou to nejmenší, co s vámi nedostatek spánku provede. Velmi záhy se projeví také na vaší náladě. Budete vyčerpaní a podráždění, bez chuti do života. Můžete začít zapomínat, náladu mít permanentně na bodu mrazu. Tělo je vlastně kvůli tomu v neustálém napětí a to rozhodně k dlouhověkosti nepřispívá. Mohou se dostavit i zdravotní potíže, jako jsou nadváha, metabolické poruchy nebo cukrovka. V neposlední řadě se vystavujete riziku vzniku nadváhy, protože váš unavený organismus touží v kteroukoli denní a noční hodinu po rychlých cukrech, takže mu tu čokoládu či sušenku rádi dopřejete.

Pamatujte: Kdo se stará o své tělo a nechce si zbytečně ubírat roky, měl by podle lékařů spát osm až devět hodin denně. V zájmu kvalitního odpočinku není dobré dvě hodiny před ulehnutím sledovat mobil, televizi ani počítač. Dispeleje vyzařují takzvané "modré světlo", které snižuje produkci spánkového hormonu melatoninu, jenž navozuje pocit ospalosti a usínání.

2. Pravidelný pohyb pomáhá imunitě a štíhlé linii

Jen máloco má lepší anti-age účinky než pohyb na čerstvém vzduchu. Stačí půlhodinové procházka, aby se vám udělalo hezky po duši i na těle. Při chůzi si pročistíte hlavu i plíce a zbavíte se všech starostí všedního dne. Navíc chůze je tím nejpřirozenějším způsobem, jak se dostat do kondice. Mohou ji praktikovat skutečně všichni bez rozdílu věku. Pochopitelně podobně blahodárný účinek mají i další aktivity, jako je běh, jízda na kole nebo in-line bruslení. Pohybem na čerstvém vzduchu trénujete rovněž imunitní systém, který je pak odolnější proti různým nákazám. Kdo cvičí raději v teple tělocvičny, rozhodně tím nic nezkazí, i tato aktivita stejně jako pohyb venku příznivě působí na kardiovaskulární systém, dýchací soustavu, pohybový aparát a obranyschopnost. V neposlední řadě aktivní sportovci si snáz udrží štíhlou linii a díky sportu získají "dávku" hormonu štěstí endorfinu - a co jiného než dobrá nálada dokáže spolehlivě prodloužit život?!

Pamatujte: Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje pohyb střední intenzity (chůze, jízda na kole do práce) minimálně 30 minut 5x týdně. Toto množství lze 3x týdně nahradit 20 až 25 minutami aktivtity vysoké intenzity (běh, aerobik, cvičení v posilovně).

3. Myslet víc na sebe znamená být spokojení

Že sobectví není hezká vlastnost? To je pravda, ale lehké sobectví, kdy myslíte na druhé, ovšem nezapomínáte ani na své potřeby, je v dnešní době téměř nutností. Jinak se utopíte v požadavcích okolí, které z vás vysaje veškerou energii. A jak pak chcete pomáhat druhým, když sami jste vyšťavení jako citron? Začnete být podráždění, nepříjemní a vaše nepohoda se pochopitelně promítne i do vaší kondice. Navíc se často stane, že pro druhé se můžete rozkrájet, uděláte pro ně první poslední a totéž očekáváte od nich, jenže oni se k tomu jaksi nemají. Vaše trauma a psychické vyčerpání opět rostou a s nimi se prohlubuje i vnitřní nepohoda.

Pamatujte: Až zase budete mít dojem, že je špatně odložit potřeby ostatních a upřednostnit ty svoje, vzpomeňte si na slova slavné návrhářky Coco Chanel: "Nejodvážnějším činem je stále myslet sám na sebe. Nahlas!" Tak buďte odvážní.

4. Správný jídelníček se projeví na vitalitě

Odbývat se fastfoody, polotovary nebo jinými nezdravými pokrmy je nejkratší cesta k obezitě, kardiovaskulárním potížím, trávicím problémům, cukrovce i k zadržování vody v těle či problémům s ledvinami. Čili nic, oč by člověk stál. Jestliže vám záleží na stavu vašeho těla a chcete mu dopřát to nejlepší, aby vám dlouho vydrželo fit, musíte se zaměřit na svůj jídelníček. Měl by ve vyváženém poměru obsahovat všechny makroživiny (bílkoviny, cukry i proteiny), vitaminy a minerály. Těžký úkol v dnešní uspěchané době, kdy každá minuta má cenu zlata. Existuje však velice elegantní řešení - nutričně kompletní pokrm Mana. Obsahuje 108 cenných bioaktivních látek, které přispívají síle, dlouhověkosti, vitalitě a skvělé náladě. Už po měsíci konzumace ucítíte efekt na svém organismu i psychickém rozpoložení. Jak potvrzuje zakladatel konceptu Mana Jakub Krejčík: "Pomocí vědy, laboratorních analýz a klinických studií zaručujeme, že Mana je nejen nutričně kompletní jídlo, ale i elixír plný cenných bioaktivně účinných látek, které zajišťují lepší, delší a vitálnější život."

Pamatujte: Manou lze nahradit klasické jídlo. Je k dostání ve třech příchutích (vanilková, čokoládová a meruňková) a vybírat si můžete buď práškovou variantu Mana Powder, kterou stačí smíchat s vodou, nebo už hotový Mana Drink, jenž můžete mít stále po ruce a vypít ho kdykoli během dne.

5. Méně stresu přinese vnitřní klid

Že se to lehko řekne, ale hůř udělá, protože stres, shon a napětí jsou nyní přítomny snad na každém kroku? To je bohužel pravda. Negativní stres (neboli distres) může vyvolat cokoli - hádka s partnerem, špatný den v práci, rozchod, finanční problémy, jakýkoli neúspěch... Z negativní situace se rodí frustrace, úzkosti, obavy a to rozhodně není dobré pro naše tělo. Stres se podepisuje na vzniku řady psychických obtíží i civilizačních chorob, jako jsou cukrovka, obezita, vysoký krevní tlak, či dokonce infarkt. Proto se aspoň pokuste být vůči stresu odolnější a nepřipouštět si ho tolik k tělu.

Pamatujte: Proti stresu pomáhá dostatečný spánek, dodržování zdravého životního stylu, ale také sdílení vnitřních pocitů s někým dalším. Ne nadarmo se říká, že sdílená starost je poloviční starost. Můžete zkusit zklidnění rovněž pomocí bylinek. Skvělá je třeba meduňka, kozlík lékařský, levandule nebo mateřídouška.