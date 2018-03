Ředitel Národní zdravotní služby: Obezita je nové kouření

Podle nejnovějších dat způsobuje obezita velmi podobné zdravotní komplikace jako kouření. Zároveň je podle šéfa Národní zdravotní služby (NHS) Simona Stevense léčba těchto onemocnění i obdobně finančně nákladná. Velká Británie proto rozjíždí řadu kampaní a programů pro rozsáhlejší osvětu ve veřejností. Informaci uvedl server independent.co.uk.

V rámci boje proti obezitě spustila organizace na výzkum rakoviny ve Velké Británii kampaň, během které kolemjdoucím rozdávala "krabičky od cigaret" s tajným obsahem. Současně se jich zástupci organizace ptali, co nejvíce způsobuje rakovinu hned po kouření. Většina nesprávně tipovala pití alkoholu nebo opalování. Organizátoři proto všem poradili otevřít zmíněné krabičky, kam umístili smažené hranolky jako nápovědu pro správnou odpověď - obezitu. Jeden z dotazovaných navíc trefně poznamenal, že "dát dítěti hranolky je podobné, jako dát mu cigarety".

Charitativní organizace a aktivisté touto cestou požadují, aby vláda ve Velké Británii podnikla potřebné kroky a zabránila vzniku nejpočetnější generace s nadváhou, kterou se mileniálové mohou skutečně stát. "Obezita je nové kouření a my na to musíme reagovat co nejdříve," řekl generální ředitel NHS Simon Stevens a dodal, že Velká Británie už zahájila rozsáhlé kroky proti nadváze omezením prodeje sladkých nápojů v nemocnicích. Současně snižují podíl sladkého jídla a nápojů ve školních jídelnách a prodejních automatech.

"Více než 12 milionů lidí ve Velké Británii se vystavuje velkému riziku onemocnění cukrovky druhého typu. Tato nemoc může vést až k slepotě, amputacím nebo mrtvici," popisuje Bridget Turnerová, ředitelka kampaně pro prevenci diabetu. Právě program na prevenci cukrovky spustila Národní zdravotní organizace před třemi lety a snaží se populaci vzdělávat v oblasti stravování. Organizace nabízí pacientům několik způsobů, jak zhubnout nebo přestat s kouřením. Devítiměsíční program cvičení a správné stravy dokončilo ze 154 tisíc pouze 30 tisíc pacientů.