Šest tipů, jak udržet brýle jako nové!

Znáte ten pocit, kdy pořídíte nové a především nepoškrábané brýle? Ano, je to čistá radost. Ta vám může vydržet déle, když se naučíte pár jednoduchých tipů, jak o skla a obroučky správně pečovat. Přes čisté brýle bez šmouh a otisků nejenže lépe uvidíte, ale prodlužíte i jejich životnost.

Nejčastější chybou při čištění brýlí je použití kusu oblečení nebo papírového kapesníku. Je to sice jednoduché, ale pro vaše brýle zcela nevhodný způsob čištění. Některé materiály zanechávají na sklech, ale i obrubách prachové částice, které mohou způsobit mikroškrábance. Ty pak způsobují zhoršené vidění, a pokud máte brýlové čočky například s antireflexní úpravou skel, můžete ji zároveň poškodit. "Další častou chybou je, že k navlhčení brýlí před jejich očištěním lidé používají svůj dech nebo sliny. Skla tak bohužel nevyčistíte, ale navíc na ně můžete přenést choroboplodné zárodky," říká Kristýna Štěbetáková, optometristka za Alensa.cz. K navlhčení vždy používejte speciální čisticí sprej nebo je omývejte pod vlažnou tekoucí vodou. "Nedoporučuji používat ani jednorázové vlhčené utěrky. Špínu na brýlích jimi pouze rozetřete do stran, kdy zaschne na drážkách i kolem šroubků. Lepší volbou, a to především na cestách, jsou vlhčené ubrousky určené přímo pro čištění brýlových čoček," dodává Štěbetáková. Brýle můžete zničit nejen špatným čištěním, ale i nevhodným zacházením.

Věděli jste, že nesprávným čištěním brýlí si můžete zadělat na kožní problémy? "U klientek, které nosí brýle, se občas setkáváme se zvýšeným výskytem akné, zejména tam, kde se obroučky dotýkají pleti. To znamená, že na nose nebo okolo uší mohou vznikat zanícené vřídky. Tyto problémy lze minimalizovat správným a pravidelným čištěním brýlí," říká Silvie Siegr, make-up artistka z Alensa.cz.

Jak správně čistit brýle?

Řiďte se pár základními pravidly, a vaše dioptrické nebo sluneční brýle zůstanou déle ve skvělé kondici:

• Čisté a suché ruce - před čištěním brýlí si pořádně umyjte a osušte ruce. Ujistěte se, že na nich nemáte zbytky mýdla nebo krému.

• Brýle řádně opláchněte - nejlépe pod proudem studené či vlažné vody, aby se uvolnily veškeré nečistoty a prach.

• Aplikujte čisticí sprej - použijte velmi malé množství čisticího spreje nebo přípravku na nádobí. Roztok nastříkejte na obě strany nebo naneste přípravek na konečky prstů a jemnými krouživými pohyby čistěte. Ujistěte se, že čisticí prostředek neobsahuje krémové složky.

• Nezapomeňte na obroučky - věnujte pozornost také brýlovým rámům a nosním polštářkům. Pomocí prstů nebo kartáčku s velmi měkkými štětinami si důkladně vyčistěte místa, kde se ohýbají nožičky.

• Ještě jednou omyjte - znovu opláchněte brýle pod studenou nebo vlažnou tekoucí vodou a jemně z nich setřeste zbylou vodu.

• Osušte - k řádnému osušení brýlí použijte čistý ručník, který nepouští vlákna a následně, vyleštěte skla hadříkem z mikrovlákna.

Stejně jako věc, kterou používáme, procházejí i brýle opotřebením. Nové si pořiďte v momentě, kdy už vám z důvodu častého nošení nesedí, máte poškrábaná skla či rámečky anebo se vám prostě jen změnila dioptrie. Navíc stejně jako u oblečení je dobré mít alespoň dvoje brýle, které střídáte. To je praktické i v případě, že se vám jedny poškodí. Pokud je vyšetření zraku a předepsané dioptrie starší než dva roky, pak nezapomeňte na návštěvu optometristy a měření dioptrií.