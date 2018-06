Snižování škodlivosti: nová politika v oblasti kouření

Čeští protidrogoví experti v čele s Národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem představili ve středu svůj návrh na novou strategii. Měla by řešit celou problematiku závislostí, a to jak na drogách, tak i na alkoholu, tabáku a hazardu. Tuto strategii by vláda měla schvalovat na konci roku.

Téma kouření je mezi ostatními závislostmi dlouhodobě nejvíce diskutovanou oblastí. Podle informací Zdravotnického deníku Vobořil navrhuje, aby se jak zde, tak i v dalších otázkách stavěla vládní politika na vědecky podložených závěrech, aby byla vyvážená a realistická. "Svět bez užívání návykových látek je iluze," říká a dodává, že musíme hledat cestu zlatého středu. Ta podle něj leží mezi tvrdou represí a neregulovaným volným trhem.

Vládní experti potvrzují, že v současnosti již existují odborně prokázané nástroje, jak lze při závislosti na nikotinu zásadně redukovat škodlivé dopady kouření. Připomínají jak elektronické cigarety, tak i výrobky fungující na principu zahřívání tabáku či různé náhradní nikotinové terapie.

A co přesně ono "snižování škodlivosti" znamená? Na tiskové konferenci Vobořil uvedl, že stát má k dispozici několik konkrétních nástrojů. Potvrdil, že již existuje dostatek vědeckých poznatků proto, aby stát aktivně informoval a doporučoval kuřákům přejít na některou z méně škodlivých alternativ. Strategie rovněž doporučuje, aby se spotřební daň na tabák tímto principem řídila. To by znamenalo další zvyšování ceny cigaret a úpravu daní u těch výrobků, které škodí prokazatelně méně.

Významnou roli v řešení problematiky kouření hraje i mezinárodní spolupráce. Vobořil poukázal na velké rozdíly v přístupu k návykovým látkám mezi různými zeměmi světa. Doporučuje, aby se Česká republika nejen řídila úspěšnými příklady ze zahraničí, ale aby zároveň princip snižování rizik a škod aktivně na mezinárodní scéně prosazovala.

Celá tato strategie ale není zcela nová. Politiku snižování škod způsobených návykovými látkami v minulosti doporučovali jak tito experti z Rady vlády pro protidrogovou politiku, tak je přímo zmíněna ve vládním programovém prohlášení. Vláda v něm deklaruje, že chce škodlivé dopady návykových látek snižovat jak omezováním poptávky, tak i legislativní cestou.

Návrhem této národní strategie se zároveň uzavírá Vobořilovo působení ve funkci protidrogového koordinátora. Již před časem uvedl, že z této funkce odchází a na tiskové konferenci potvrdil, že probíhá výběrové řízení na jeho nástupce. V oboru protidrogové činnosti a závislostí však chce působit i nadále.