Světový den zraku vybízí k prevenci a kontrole očí

Druhý říjnový čtvrtek se pravidelně koná Světový den zraku. Protože počet onemocnění očí a lidí trpících slepotou ve světě neustále narůstá, poukazuje akce na skutečnost, jak důležitá je kontrola zraku i prevence.

Ze statistik vyplývá, že na světě trpí slabým zrakem či slepotou přibližně 285 milionů lidí. Většině takových případů se však dá předejít, a to včasnou prevencí. "I my považujeme pravidelné kontroly zraku za zcela zásadní. Za stejně zásadní však považujeme sdělit, že i lidé s těžkým zrakovým postižením mohou svůj handicap v mnohém kompenzovat a prožívat zcela naplněný život. A právě pro tyto lidi a situace zde jsme my, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, krajská TyfloCentra a Tyfloservis, tedy námi zřízené obecně prospěšné společnosti. V případě vážného zhoršení či ztrátě zraku vám poradíme a pomůžeme," vysvětluje prezident organizace Luboš Zajíc.



Tradice, která má smysl



Mezinárodní den zraku se pořádá od roku 1990 a vyhlašuje ho Mezinárodní agentura na prevenci slepoty (IAPB). Cílem akce je poukazovat na rizika onemocnění očí, důležitost včasných vyšetření a motivovat veřejnost k pravidelným očním prohlídkám. Právě prevence je totiž nejlevnější a nejjednodušší cestou, jak se vyvarovat problémům s očima.

"Mnozí z nás si neuvědomují, že zrak není jen o krátko či dalekozrakosti. Existuje celá řada onemocnění, která mohou výrazně narušit schopnost dobře vidět. Je třeba si uvědomit, že v České republice žije přibližně 80 000 nevidomých a slabozrakých. Nejde přitom o nízké číslo. Nepodceňujte péči o svůj zrak a dejte si ho vyšetřit odborníkem," doporučuje Kristýna Štěbetáková, optometristka společnosti Alensa.cz, online prodejce kontaktních čoček, dioptrických a slunečních brýlí.