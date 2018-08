V Brazílii řádí epidemie spalniček. Sedm lidí nemoci podlehlo

Více než 1550 lidí se v Brazílii nakazilo spalničkami, zatímco se snaží urychlit vakcinaci dětí. Sedm lidí už nemoci, která se rozšířila ze sousední Venezuely, podlehlo. S odkazem na čtvrteční sdělení brazilského ministerstva zdravotnictví o tom informovala agentura AP. Spalničky jsou vysoce infekční nemoc, která se šíří kapénkami. Onemocnění se může komplikovat zápalem plic, zánětem středního ucha, vedlejších dutin nosních nebo zánětem mozku.

Většina případů nákazy byla zaznamenána ve dvou brazilských státech na hranici s Venezuelou, kde v důsledku politické a ekonomické krize kolabuje zdravotnictví. Spalničky se začaly šířit ve Venezuele loni, rok poté, co Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že byly v obou Amerikách spalničky vymýceny.

Začátkem srpna zahájila brazilská vláda očkovací kampaň proti spalničkám a dala si za cíl do konce měsíce po celé zemi naočkovat nejméně 95 procent dětí ve věku od jednoho do pěti let. Vakcinační kampaň měla být dokončena dnes, ale pouze v jednom brazilském státě se podařilo očkovat 95 procent dětí z cílové skupiny.

Epidemie spalniček zasáhla Brazílii zejména v letech 2000 až 2013, šíření nákazy se pak podařilo zastavit pomocí vakcinace. Loni ji však podstoupilo pouze 70 procent brazilské populace.