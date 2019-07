V konžském městě Goma zaznamenali první případ eboly

Konžské úřady zaznamenaly první případ eboly ve více než milionovém městě Goma, které leží u hranic této středoafrické země s Rwandou. Jde o první případ této vysoce nakažlivé a smrtelné nemoci v tak velkém městě v Kongu od loňského srpna, kdy se epidemie eboly začala šířit na východě země. Zemřelo tam na ni už přes 1600 lidí. Ministerstvo zdravotnictví v pondělí podle agentury AFP informovalo, že na východě země byli zavražděni dva pracovníci zapojení do preventivního programu proti ebole.

Konžské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že muž nakažený ebolou přijel do Gomy z města Butembo autobusem a byl rychle převezen do zdravotnického zařízení. Vyšetřeni byli i všichni ostatní pasažéři autobusu, který přijel z oblasti, kde bylo v poslední době zaznamenáno hodně případů eboly.

Konžské ministerstvo nicméně vyzvalo obyvatele ke klidu. "Vzhledem k rychlosti, s jakou byl pacient identifikován a izolován, a vzhledem k vyšetření všech ostatních pasažérů autobusu z Butemba je riziko šíření eboly v Gomě malé," uvedlo ministerstvo zdravotnictví v prohlášení, z něhož citovala agentura AP.

Šíření eboly směrem ke Gomě už dříve označila za problém Světová zdravotnická organizace (WHO), jednak kvůli více než milionu obyvatel tohoto města a také proto, že by se epidemie mohla rozšířit do Rwandy. Oblast navíc sužují ozbrojené útoky místních i zahraničních milic, které nešetří ani zdravotnická zařízení, jež se snaží epidemii zastavit.

V noci na neděli byli podle dnešní zprávy ministerstva zdravotnictví zavražděni dva pracovníci zapojení do preventivního programu na východě země. "Oba byli zabiti ve svých domovech mezi městy Beni a Butembo v provincii Severní Kivu. Oba čelili hrozbám od prosince 2018," uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení.

Ebola (též krvácivá horečka) je jednou z nejobávanějších chorob na světě; je vysoce nakažlivá a úmrtnost na ni dosahuje až 90 procent. Lék ani vakcína na ni neexistují, ač některé se testují. Prvotní symptomy eboly mohou připomínat například chřipku. Virus způsobuje horečky a pak vnitřní a vnější krvácení, posléze začínají selhávat orgány. Přenáší se krví, sekrety a tělesnými tekutinami.

Tato nemoc byla poprvé zaznamenána v Kongu v roce 1976 a název dostala podle místní řeky. Největší epidemie eboly zatím vypukla koncem roku 2013 v západní Africe, kde si do léta 2016 vyžádala přes 11 tisíc obětí.