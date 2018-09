Vědci vyvinuli robotickou housenku. Lék dodá na správné místo

Hongkongští vědci vyvinuli miniaturní robotickou housenku, která umí "cestovat" tělem a na potřebné místo dopravit lék. Silikonová housenka má množství nohou, které jsou jen milimetr dlouhé, a uvnitř magnetické částice, díky nimž může být prostřednictvím elektromagnetu dopravena na konkrétní místo, uvádí na svém webu britský deník The Daily Telegraph.

Housenka se podle něj dokáže pohybovat i po kluzkých površích v lidském těle a nezastaví ji ani krev nebo hlen.

"Různorodé povrchy a měnící se textura různých tkání uvnitř lidského těla znamená, že dopravit někam lék může být obtížné," řekl Wang Zuankai z fakulty strojního inženýrství City University of Hong Kong, kde housenka inspirovaná přírodou vznikla. Robot si však podle něj dokáže poradit s různým terénem, včetně překážek desetkrát vyšších, než je jeho noha. Zvedne jeden svůj konec až do úhlu 90 stupňů a překážku překoná. Může také nést náklad stokrát těžší, než je on sám.

Hongkongští vědci doufají, že se jim v následujících letech podaří housenku zdokonalit tak, aby se v těle po dokončení svého úkolu rozložila. Předpokládá se, že ji pacienti spolknou nebo jim bude vpravena do těla skrze kůži.