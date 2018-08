Vir HIV se začal mezi Slováky šířit rychleji, nemocných přibývá

Slovensko se v EU s ohledem na počet obyvatel řadí k zemím s nejnižším počtem nakažených virem HIV, v posledních letech ale pacientů přibývá rychleji než v minulosti. Uvedl to úřad hlavního slovenského hygienika (ÚVZ). Počty nových případů nakažených rostou také v České republice.

Ke konci prvního letošního pololetí počet nakažených virem HIV dosáhl na pětimilionovém Slovensku 1022 osob, poprvé tak od začátku monitorování v roce 1985 překročil hranici jednoho tisíce lidí. Za období od ledna do konce června přibylo 52 nových případů. Pokud by dosavadní vývoj pokračoval i v dalších měsících, letošní rok by mohl zaznamenat historicky nejvyšší počet nových případů HIV pozitivních. Dosud nejvíce nakažených v jednom roce slovenské úřady zaznamenaly v letech 2014 až 2016, a to 80 až 90 případů ročně.

Výrazná většina HIV pozitivních na Slovensku jsou muži, zhruba ve dvou třetinách případů se nakazili při homosexuálním styku. Sedm desítek nakažených dosud zemřelo.

Vir HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu. Podle odborníků včasným odhalením nemoci a léčbou lze předejít rozvinutí viru HIV v nemoc AIDS.

V Česku se za pět měsíců letošního roku nakazilo virem HIV 94 osob. Celkově od roku 1985 to bylo 3254 osob, z toho u 608 lidí propukla nemoc AIDS a 289 z nich na ni zemřelo.