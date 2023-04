Vyzkoušejte 5denní výzvu pro dokonale čistou domácnost!

Jaro je symbolem zrození života, nových začátků, je to čas na detoxikaci organismu a tradičně také období, kdy se pouštíme do velkého úklidu, abychom roční období přivítali v čisté domácnosti. Vyzkoušejte naši 5denní výzvu a pusťte se s vervou do každoročního rituálu! Poradíme vám, jak si práce naplánovat tak, abyste na nic nezapomněli...

V domě je řada míst a zákoutí, na která při běžném úklidu někdy zapomínáme - ale při velkém gruntování byste je rozhodně neměli opomíjet! Aby pro vás velká jarní úklidová výzva nebyla příliš velkým soustem, odborníci doporučují takzvaně "naporcovat slona" - to znamená větší cíl rozdělit na menší kousky, protože potom se úkol nezdá tak velký a je snadněji splnitelný. Stačí hodinka až dvě denně a za týden budete mít domácnost jako ze škatulky! Připravili jsme pro vás plán na každý den, díky němuž zvládnete úklid levou zadní. A k tomu jsme navíc dostali tipy od odborníků. Mikrobiolog ze společnosti Dyson prozradil, jak uklízet, aby šla práce rychle od ruky a byla efektivní...

Pondělí: Den úklidu ložnice

Věděli jste, že roztoči a jejich výkaly jsou celosvětově nejčastějšími příčinami alergických onemocnění? Roztoči se primárně živí částečkami odumřelých kožních buněk, kterých ztrácíme nejvíce v noci. Jelikož v posteli trávíme třetinu našeho života, je pravděpodobné, že naše matrace jsou pak plné roztočů a jejich výkalů. Je tedy čas na důkladnou očistu!



1. Vyperte ložní prádla na 60 °C nebo 90 °C. Tím pomůžete rozložit alergeny (bílkoviny) a snížit jejich množství pod hranici vyvolávající alergie. Vyperte nebo vyměňte peřiny a polštáře, abyste eliminovali výskyt roztočů a šupinek kůže ve vaší posteli.

2. Pravidelně z obou stran vysávejte matrace, abyste z nich odstranili roztoče a šupinky kůže. Obě strany matrace vysajte vysavačem se zvýšenou filtrační schopností. Tím zabráníte zpětnému vypouštění alergenů do místnosti.

3. Důkladně vyčistěte komodu, skříně a zásuvky v ložnici. Tato místa se vyprazdňují a uklízejí zřídkakdy, ale i tam, kde si ukládáte čisté oblečení, se může hromadit prach a drobná vlákna. Roztoči žijí všude tam, kde mají zdroj potravy, takže kdekoli je prach, mohou být i roztoči.

Úterý: Den úklidu kuchyně

Protože je kuchyň místem, kde manipulujeme s jídlem a připravujeme pokrmy, měla by být dokonale čistá. Přesto se však najdou místa, na která někdy zapomínáme. Poradíme vám, na co se při jejím úklidu soustředit...



1. Vysavačem Dyson V15 s účinným filtračním systémem odstraňte prach z horních desek kuchyňské linky, případně jej setřete čistým vlhkým hadříkem nebo čisticími ubrousky. Toto je často přehlížené místo, kde se prach hromadí a prouděním vzduchu se může dostat do vzduchu v kuchyni.

2. Vyprázdněte kuchyňské pulty a skříňky, abyste je mohli důkladně vyčistit. Vysajte prach a nečistoty, pak je umyjte teplou vodou se saponátem. Následně všechny povrchy osušte.

3. Vyprázdněte lednici a mrazák a všechny povrchy omyjte teplou vodou se saponátem nebo čisticím prostředkem. Vysajte celou zadní stranu lednice i mrazáku a prostor pod nimi. Nevynechejte ani chladicí prvek na zadní straně, protože tím zvýšíte výkon spotřebiče.

Středa: Den boje se skrytým prachem

Prach, to nejsou jen viditelné chuchvalce povalující se v koutech, anebo šedá vrstva na poličkách... Skutečný prach je komplikovaný soubor různých složek, včetně roztočů, jejich výkalů, bakterií, plísní, drobného hmyzu a dalších nečistot, které mohou způsobovat alergie. Nečistoty jsou mikroskopické, přesto způsobují nepříjemnosti. Velikost roztoče, spory plísní a dalších alergenů se často pohybují mezi 0,5 až 5 mikrony. Pro srovnání: průměr lidského vlasu má kolem 50 mikronů. Proto při úklidu nespoléhejte jen na úklid viditelného prachu, ale myslete i na ten neviditelný...

1. Vysajte místa, která nevysáváte pravidelně. Přemístěte mobilní nábytek a vysajte pod ním i za ním, zaměřte se také na rámy obrazů, škvíry i v klávesnici...

2. Vysajte pohovku a křesla, mohou totiž ukrývat nejen nečistoty, ale také roztoče, šupinky kůže a další alergeny, jako je pyl a potravinové alergeny. Vyperte všechny potahy a polštáře, abyste snížili množství prachu, který se v nich drží. Idelání jsou vysavače Dyson s různými typy nástavců, kde najdete i ty na čalouněný nábytek.

Čtvrtek: Den čištění stěn a stínění

Neviditelný prach se hromadí rovněž v bytových textiliích, které by měli alergici ve svých domácnostech eliminovat. Může ulpívat ale i na různých typech stínění. Kromě mytí samotných okenních rámů a skel se zaměřte také na žaluzie, závěsy či rolety. A čisté by měly být i stěny, kde se uchytávají nejen drobné pavučiny, ale také prach...



1. Spousta prachu se může hromadit v závěsech a roletách. Nezapomínejte je pravidelně vysávat hubicí s měkkým kartáčem nebo je vyperte, pokud je to možné a praktické.

2. Prach ze stěn odstraňte setřením vlhkým hadříkem nebo čisticími ubrousky, případně pomocí vysavače s účinnou HEPA filtrací. Na určitých typech stěn může prach přispívat k tvorbě plísní. Pokud je místnost vlhká a není dobře větraná, může prach působit jako zdroj živin pro vznikající plísně.

Pátek: Den úklidu svítidel a radiátorů

A jdeme do finále... Další dávka skrytého prachu ulpívá také na svítidlech a za radiátory, na tyto prostory byste se proto měli zaměřit v posledním dni úklidu.



1. Zaměřte se na stínítka lamp a svítidla. Ve stínítcích a svítidlech se hromadí prach, který se pak může na žhavých žárovkách pálit a produkovat těkavé organické látky a zápach nebo se může vlivem proudění teplého vzduchu kolem žárovek šířit dál do místnosti.

2. Prostor za radiátory - skryté místo, které se při běžném úklidu často vynechává. Za radiátory se hromadí významné množství prachu, a ten se může prouděním teplého vzduchu z radiátoru roznášet po místnosti. Radiátor není dostatečně horký na to, aby bakterie zahubil, mohou tedy přežívat v prachu usazeném za radiátorem.

Tipy od mikrobiologa ze společnosti Dyson

• Ke snadnému utírání prachu používejte čistý vlhký hadřík nebo čisticí ubrousky, případně jej vysajte vysavačem s účinným filtračním systémem.

• K odstranění prachu vyskytujícího se ve vaší domácnosti je ideální vysavač s různými nástavci a vysokou intenzitou sání.

• Vysáváním odstraňte veškerý prach, který se rozvířil a usadil na podlaze, aby se běžnými činnostmi neroznášel po domácnosti - kdekoli se nachází prach, mohou se vyskytovat roztoči.