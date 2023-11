Začala sezóna svařáku ale i rýmy: Příručka pro věčně nemocné

Pro mnohé z nás je zima oblíbeným ročním obdobím. Ovšem s kouzlem rozléhající se bílé pokrývky přichází i zvýšené riziko různých respiračních onemocnění. V tomto článku se zaměříme na to, jak se s tímto aspektem zimy vypořádat, jak posílit imunitní systém a přijmout opatření, která mohou snížit riziko šíření virů a udržet tělo v dobré kondici.

Pitný režim nezná sezónu

Většina lidí si uvědomuje, že udržování hydratace je klíčové během horkého počasí, nicméně stejné pravidlo platí i v chladném prostředí. Ve skutečnosti je v chladném počasí snazší se dostat do stavu dehydratace. To plyne z faktu, že tělo v boji proti chladu přirozeně potlačuje signály žízně a to vede k menší pravděpodobnosti vnímání žízně v chladných podmínkách, i když tělo stále potřebuje dostatečnou hydrataci. Konzumace teplých nápojů se ukazuje jako účinný způsob, jak zajistit dostatečný přísun tekutin, a současně udržovat stabilní tělesnou teplotu.

"Voda je také nezbytná pro správnou funkci organismu. Tvoří kolem 60 % našeho těla a má mnoho prospěšných účinků, včetně udržování tělesné teploty a detoxikace. Doporučuje se denně vypít alespoň 2-3 litry vody, ale množství se může lišit v závislosti na individuálních potřebách, fyzické aktivitě a teplotě," říká David Buchta propagátor zdravého životního stylu ze společnosti PRIMULUS GROUP.

Mytí a dezinfekce rukou

Dodržování hygienických zásad je klíčem k pevné imunitě. Vaše ruce přicházejí během dne do kontaktu s mnoha povrchy, což je činí náchylnými k mnoha bakteriím. Pokud se dostanou poblíž úst, očí nebo uší, tak mohou bakterie a viry snadno proniknout do vašeho těla. V případech, kdy není umyvadlo snadno dostupné, je nejlepším řešením použití dezinfekčních prostředků na ruce, které můžete nosit například ve svém batohu nebo kabelce. Když tyto návyky začleníte do svého každodenního programu, tak zvýšíte své šance na udržení dobrého zdraví.

Spánek jako prevence před nemocí

Spánek má významný vliv na posílení imunitního systému. Během spánku se imunitní systém aktivuje a uvolňuje bílkoviny nazývané cytokiny. Některé z těchto cytokinů podporují kvalitní spánek, zatímco jiné hrají roli při obraně proti infekcím, zánětům, nebo při reakci na stres. Nedostatek spánku může snížit produkci těchto ochranných cytokinů, které se podílejí na boji proti infekcím. Optimalizované množství spánku pro většinu dospělých se pohybuje mezi sedmi až osmi hodinami za noc.



Pravidelné kardio aktivity

Pravidelné cvičení hraje velmi důležitou roli při udržování zdraví a prevenci nemocí. Posiluje váš imunitní systém a pomáhá v boji proti virovým a bakteriálním infekcím. Když cvičíte, vaše bílé krvinky - ty, které bojují proti infekcím - se pohybují vaším tělem rychleji a lépe plní svou práci. Odborníci říkají, že byste se měli každý den věnovat alespoň 30 minutám mírné kardio aktivity, jako je chůze, plavání, jízda na kole nebo běh. Pravidelné cvičení může být tím správným řešením, a to nemusíte zrovna běžet maraton.

Podpora imunitní obranyschopnosti

Obecně platí, že pestrá strava by měla přispět k udržení zdraví tím, že dodává tělu potřebné nutrienty, ale pokud chcete jít ještě o krok dál, můžete najít způsoby, jak svému tělu dodat potřebnou denní dávku vitamínů na podporu imunity pomocí vhodných doplňků stravy. Imunitní systém funguje jako první ochranná bariéra proti onemocněním, takže posilování obranyschopnosti v období nachlazení a chřipek je životně důležité. Mezi základní vitamíny pro podporu imunity v zimních měsících patří vitamin C, vitamin D, Zinek a vitamin B6.

"Užívání doplňků stravy v zimě může být skvělým způsobem, jak si zlepšit zdraví a náladu. Vitamínové a minerální doplňky jsou nejúčinnější, pokud jsou užívány podle pokynů zdravotníků a v kombinaci se zdravou stravou," říká úvodem David Buchta, propagátor zdravého životního stylu ze společnosti PRIMULUS.

