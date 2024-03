Zajímavé odhalení: Přírodní enzym, který zmírňuje zánětlivá onemocnění

V historii tradiční medicíny objevila moderní věda fascinující enzym - Serrapeptázu. Tento zázračný enzym, který byl původně izolován z bource morušového, se stal objektem intenzivního výzkumu a odborného zájmu díky jeho schopnosti účinně bojovat proti zánětům v organismu.

Co je zánět?

Zánět představuje fyziologickou reakci organismu na poškození tkáně, infekci nebo jiné podněty. Je to komplexní obranný mechanismus, který organismus používá k boji proti škodlivým podnětům a obnovení normálního stavu tkáně. Zánět je obvykle součástí imunitního systému a zahrnuje různé buňky, chemické látky a procesy.

Proč vzniká při zánětech zarudnutí?

Při vnějším poškození části organismu dochází k velkému prokrvení ak postiženému místu přitéká vlásečnicemi více tekutiny, která následně způsobuje otok, pálení, bolest a zvýšenou citlivost. Při vnitřním poškození se nemusí projevovat všechny faktory zánětu, protože některé orgány nemají nervová zakončení (např. plíce, játra).

Proč je zánět pro organismus nebezpečný?

Každý živý organismus přichází na svět s určitou dávkou imunitního systému. U někoho je imunitní systém silnější, někdo to štěstí nemá a narodí se s křehkým zdravím a slabým imunitním systémem. Tak jako organismus postupně roste, je vystaven určitým bakteriím a virům, které stimulují jeho imunitní systém. Pokud se netlačí každá infekce antibiotiky, organismus si přirozeně buduje ochranný a kontrolní imunitní systémy tak, aby nereagoval nepřirozeně a nevyvolával zánět.

Každodenní činností se organismus potýká s poraněními a soustavně ho ovlivňují různé škodlivé faktory. Pokud by nereagoval protiopatřením, znamenalo by to zkázu a nevratná poškození:

· Je-li poškození malé, je třeba nejprve odstranit příčinu a aktivovat obranné mechanismy.

· Pokud vzniká větší poškození do opravy se zapojuje celý imunitní, nervový a hormonální systém.

Neskonalé množství pomocníků (lymfocyty, trombocyty i makrofágy) vykonává svou důležitou práci v krevním systému. Tito záchranáři musí každou ránu zacelit, každé poškození opravit a všechny škodliviny odstranit. Ne vždy je oprava jednoduchá. Vetřelce je třeba nejprve zneškodnit, následně odstranit a poškození, které způsobil dát do původního stavu.

Velkými pomocníky, kteří pomáhají nastolovat rovnováhu a obnovu v organismu, jsou proteolytické enzymy. Tyto štěpící enzymy zabezpečují rozložení bílkovinných složek, které se dostaly z krevní plazmy do tkání, kde iniciovaly otok postiženého a poraněného místa.

Současně tyto proteolytické enzymy dokáží štěpit zánětlivé látky, mediátory zánětu, čímž snižují bolest. Mají obrovskou schopnost nejen tlumit bolest, ale i eliminovat cizí elementy, obnovit tekutost krve a zároveň nastolují zdravý rovnovážný stav organismu.

Každé poškození začíná akutním zánětem, který může trvat několik hodin nebo dní. Postupně přechází do zhojení tkáně pomocí fibroblastů. Rána se zacelí a vytvoří se jizva. Toto je lepší případ vzniku zánětu, kdy poškození nezpůsobuje okolní případně další poškození orgánů. Zánět je signál organismu, který, pokud se nerespektuje, může přerůst do chronického zánětu.

Zánět je třeba řešit dříve, než způsobí vážné komplikace

Zánět je důležitý fyziologický proces, který organismus využívá k ochraně před infekcemi, zraněními a jinými škodlivými podněty. Nicméně, je důležité řešit zánět co nejdříve, protože přetrvává-li dlouhodobě nebo se stává chronickým, může způsobit vážné komplikace a ovlivnit celkové zdraví. Přírodní enzym Serrapeptáza se díky své schopnosti rozkládat bílkoviny (proteiny) jeví jako účinný při řešení zánětů.

Serrapeptáza se tvoří v těle bource morušového, který jej používá k rozkladu morušových listů, kterými se živí, ale také k rozpouštění svých zámotků z pevných vláken (používaných k výrobě hedvábí), když jsou připraveny stát se motýlem.

Klinické studie potvrzují, že Serapeptáza má jedinečné účinky:

· Rozkládá neživé, odumřelé části buněk v organismu, které způsobují zánět.

· Zmírňuje chronická zánětlivá onemocnění i autoimunitní onemocnění.

· Zřeďuje tekutiny vytvořené zánětlivým procesem, přispívá k jejich odstranění, a tím zmírňuje zánět a podporuje obnovu tkáně.

· Zřeďuje a rozpouští hleny, a tak působí mukoliticky.

· Blokuje v těle uvolňování látek, které vyvolávají v zanícené tkáni pocit bolesti a způsobují otok.

· Čistí krev od nadměrného množství fibrinu, který zahušťuje krev a vytváří krevní sraženiny. Tím, že přispívá k zachování průchozích cév, snižuje riziko jejich nebezpečného ucpávání.

· Urychluje hojení ran po úrazech a operacích.

· Urychluje rekonvalescenci při zraněních jako jsou poranění šlach a svalů, záněty či podvrtnutí.

· Zlepšuje léčbu antibiotiky tím, že rozkládá ochranný bakteriální biofilm chránící tělo bakterie.

Věděli jste, že enzym Serrapeptáza se často označuje také jako přírodní antibiotikum? Dokáže totiž rozpouštět hleny a eliminovat zánět spojený s bolestí. Proto se její užívání doporučuje i během infekce dýchacích cest.

Jak vybrat Serrapeptázu?

Serrapeptáza se využívá při výrobě různých produktů pro zkvalitnění zdraví organizmu. Mnohé společnosti tedy nabízejí produkty s obsahem tohoto účinného enzymu, jak si však vybrat správně a na co si dát při výběru pozor?

· obsah účinné látky,

· zpracování a forma produktu s ohledem na využitelnost pro organismus,

· přidané látky.

Společnost KOMPAVA vyrábí přímo na území Slovenska produkt Serrapeptase Plus s obsahem až 110 mg účinné látky v jedné kapsli, což představuje až 250 000 SPU (Serratiopeptidase Units - enzymatických jednotek).

Účinná látka je zpracována v kvalitní acidorezistentní kapsli. Bez této kapsle by nebylo vstřebávání dostatečně účinné vzhledem k tomu, že přechod kapslí trávicím traktem narušuje působení žaludečních šťáv. Acidorezistentní kapsle zajistí rozpouštění serrapeptázy až v tenkém střevě, a tak zajistí maximální využití a průnik serrapeptázy do organismu.

Serrapeptáza je navíc obohacena o vlákninu inulin, která zvyšuje vstřebávání a také podporuje správné fungování trávicího systému.

