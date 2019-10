Zapojte se do kampaně na podporu žen s rakovinou prsu

Upozornit na onemocnění rakoviny prsu a přispět k většímu povědomí a prevenci, o to se každoročně snaží kampaň Měsíc v růžové a projekt Go pink. Pomoci přitom může každý, a to např. nákupem čerstvých hub, balených květin nebo speciálního Mamma BEER. Kampaň probíhá celý říjen na všech hypermarketech Tesco.

Každoročně onemocní v České republice kolem 7000 žen rakovinou prsu. Přes 70 % z nich se úspěšně vyléčí. Je ale nezbytné podchytit tuto nemoc včas. Významnou roli proto hraje prevence. Tesco si je toho dobře vědomo, a proto již sedmým rokem podporuje kampaň Měsíc v růžové a projekt Go pink, které šíří povědomí o problematice rakoviny prsu a vyzdvihuje důležitost prevence a význam včasné diagnostiky.

"Chceme naše zákazníky i kolegy touto kampaní upozornit na to, jak moc důležité je nepodceňovat prevenci. Zároveň můžeme vyjádřit podporu a podat pomocnou ruku těm, kteří už s touto nemocí bojují. Přispět na dobrou věc mohou všichni zákazníci, kteří v průběhu října zakoupí vybrané produkty v našich prodejnách," říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel společnosti Tesco v ČR.

Veškerý výtěžek z kampaně pak půjde na pacientskou organizaci Mamma HELP, která sdružuje ženy s diagnózou rakovina prsu a jejich blízké, lékaře, sestry a sympatizanty.

"Velmi si vážíme dlouhodobé spolupráce s takovým silným partnerem, jako je Tesco. Projekty Měsíc v růžové i Go pink nám umožňují poskytovat individuální podpůrnou péči pacientkám i jejich rodinám bezplatně, a také se můžeme postarat o více klientek. Část výtěžku použijeme také na šíření informací o možnostech prevence rakoviny prsu. Je potěšitelné, že o naše přednášky na toto téma, včetně možnosti nácviku samovyšetření prsu na modelech, je stále větší zájem," říká Jana Drexlerová, ředitelka Mamma HELP.

Dalším výrobkem, kterým podpoříte osvětu a pacienty s rakovinou prsu je unikátní Mamma BEER, první pivo pro ženy bojující s rakovinou prsu. Jedná se o nealkoholické pivo, které má sladší chuť - vyvinutou speciálně pro potlačení negativních účinků chemoterapie. Půllitrovou láhev s typickou růžovou etiketou opět najdete ve všech hypermarketech Tesco.

V rámci října bude probíhat celá řada aktivit, do kterých se budou moci zájemci sami aktivně zapojit, a tím boj proti rakovině prsu podpořit osobně. Půjde o kuchařskou show nebo únikové hry. V zahraničí se tradice října v růžové barvě, která symbolizuje boj proti rakovině prsu, udržuje již více než 30 let. Více informací naleznete na stránkách https://www.mesicvruzove.cz/.