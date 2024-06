"Ze strany státu je podpora rok od roku menší,” říká Tomáš Hlošek, jeden z organizátorů turnaje pro handicapované stolní tenisty

Tomáš Hlošek stolní tenis původně vůbec hrát nechtěl. Nakonec mu láska k tomuto u nás velmi oblíbenému sportu vydržela celý život. I přes jeho zdravotní handicap stále aktivně hraje a s kolegou z vedení oddílu Milanem Maksymovem pořádají mezinárodní turnaj handicapovaných stolních tenistů o Pohár města Janské Lázně.

Pořádáte mezinárodní turnaj handicapovaných stolních tenistů o Pohár města Janské Lázně. Kdy a kde se bude konat?

Náš oddíl stolního tenisu SK Janské Lázně pořádá již 29. ročník mezinárodního turnaje družstev hendikepovaných stolních tenistů jako tradičně v hotelu Omnia v Janských Lázních ve dnech 13. - 16.6.2024.

Jak takový turnaj probíhá? A přihlíží se k handicapům jednotlivých hráčů?

Turnaje se účastní okolo šedesáti hráčů a hráček, plus doprovody, což je dohromady asi sto účastníků. Přípravy na takový turnaj začínají vlastně už po skončení probíhajícího turnaje, a to domluvou termínu na příští akci s vedením hotelu Omnia. Pak začíná to nejdůležitější, což, jak jistě víte, jsou finance. Ve vedení oddílu jsme dva, já mám na starost hráče s hendikepem a předseda pan Milan Maksymov, který se stará o celkový chod našeho oddílu. Máme spolu velmi dobré vztahy, tak už vlastě víme, co kdo bude mít na starosti. Shánění sponzorů máme tak nějak rozděleno a vlastně se už jen informujeme, jak na tom jsme. Samozřejmě je spousta dalších záležitostí, které se řeší postupně, jako oslovování oddílů, pozvánky na turnaj, jídelníček, zázemí pro zúčastněné, parkování, shánění mezinárodních rozhodčí atd. Nerad bych na něco zapomněl, ale kdo takovéto akce pořádá, tak určitě ví, o čem zde hovořím.

Vzhledem k tomu, že turnaj je mezinárodní, pravidelně se účastní oddíly z Polska, Maďarska, Slovenska, Německa a letos poprvé i ze Srbska, a spoustu týmů to má k nám daleko, hráči najíždí již o den dříve, aby na samotný turnaj byli odpočatí. Turnaj začíná v pátek odpoledne rozehráním základních skupin a pokračuje sobotou, kdy proběhne slavnostní zahájení a turnaj pokračuje a do svého závěru, což bývá zhruba okolo šesté až sedmé večer. Slavnostní vyhlášení vítězů probíhá po společné večeři, kde se pokračuje společenským večerem. V neděli ráno, po společné snídani s hráči rozjedou domů a nám pořadatelům začíná kolotoč nanovo, jak jsem již psal.

Co se týká rozdílů v hendikepu hráčů samotných, náš turnaj je vyhlášen pro hráče stojící s označením TT6 - TT11. Hráči s nižším číslem mají větší postižení a opačně. Samostatná skupina je potom TT11, což jsou hráči s mentálním postižením. Nasazovací klíč je určen mezinárodními pravidly.

Je složité sehnat na takovou akci peníze?

Bohužel, nejpalčivější otázka, je otázka financování takovéto akce. Ze strany státu je podpora rok od roku menší, což vedoucí sportovních klubů, jednot a sportovních klubů znají. Proto jsou pro nás tou největší skupinou donátoři vlastně ze všech koutů vlasti a odvětví. Někteří přispívají víc, někteří méně. Máme samozřejmě sponzory, kteří jsou s našim turnajem spjati již dlouhodobě, takovým největším, je Nadace Agrofert, která i letos turnaj podpořila, pro nás opravdu velkou částkou. Mezi další a dlouhodobé sponzory už opravdu skoro dvě desetiletí patří Konto Bariéry, tato nadace je mimochodem hlavním sponzorem dlouhodobé soutěže hendikepovaných stolních tenistů Liga Bez Bariér, kterou náš oddíl také pořádá. Významně se podílí i Královéhradecký kraj, město Janské Lázně, ČAST, Sten marketing a mnoho dalších, kterým touto cestou děkujeme za podporu.

Chci při této příležitosti zmínit osobu, která tyto turnaje zakládala a vlastně až do konce života se o celý oddíl starala, a tou je náš bývalý vedoucí pan Petr Bureš. Bez něj a jeho neutuchajícího optimismu a velkého úsilí, by dnes nebylo o čem psát.

Jak jste se ke stolnímu tenisu dostal vy?

Já, jako člen a hráč oddílu SK Janské Lázně, jsem v mládí vlastně stolní tenis hrát vůbec nechtěl. U nás ho hrála a vlastně i nadále hraje velká část rodiny. Já jsem se věnoval jako mladý kluk košíkové