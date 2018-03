Ženám s obézním partnerem bude umělé oplodnění odepřeno

Národní zdravotní služba plánuje v hrabství Somerset na jihozápadě Anglie odepřít umělé oplodnění ženám, jejichž manželé jsou příliš obézní. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Angličanky z hrabství Somerset, konkrétně z města Bath, které mají partnera s nadváhou, se už pravděpodobně nedočkají umělého oplodnění. Vedení Národní zdravotní služby (NHS) ve Velké Británii se shoduje, že by tato služba neměla být financována párům v případě, že je index tělesné hmotnosti u muže na úrovni 30 a více. Právě hranice hodnoty 30 je považována za rizikovou a často už odborníci hovoří o obezitě. Údajně je podle NHS u těchto párů složitější proces oplodnění.

Profesor Tim Child z kliniky Oxford Fertility ve Velké Británii ovšem namítá, že žádný skutečný důvod neexistuje a nepovažuje obezitu u muže za překážku. Rozhodnutí NHS, tedy systému financování zdravotnictví ve Velké Británii, označil za pouhou výmluvu. Vedení NHS přiznalo, že zavádí hned několik změn z důvodu finančních problémů.

Během umělého oplodnění je ženě odebráno několik vajíček, která se pak spojí se spermiemi muže. Po úspěšném oplození vloží lékař vajíčka do dělohy. Ženám do devětatřiceti let hradí zdravotní pojišťovna v České republice tři pokusy, starší ženy si musejí zákrok uhradit samy.