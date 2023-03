Zhruba 300 tisíc Čechů neví, že trpí cukrovkou s onemocněním ledvin. Podle odhadů odborníků ze zdravotnické skupiny B. Braun má obě tato onemocnění v České republice 350 tisíc až 400 tisíc lidí, o své diagnóze ale často nevědí. Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) předloni evidoval jen 77 075 pacientů, kteří mají tato onemocnění současně. Odborníci proto při příležitosti světového dne ledvin nabádají veřejnost k časné prevenci, uvedli na čtvrteční tiskové konferenci.

"Někteří pacienti ani neví, že mají počínající cukrovku a tím pádem i ohrožené ledviny. Pacienti se často řídí tím, jestli pociťují obtíže nebo ne. A protože počáteční stadia onemocnění ledvin jsou většinou bezpříznaková, může pacient, i po zjištění diagnózy podcenit dodržování doporučených opatření, léčby a občas i kontrol," uvedl Vladimír Vojanec, primář dialyzačního střediska B. Braun Avitum.

Podle předsedy České diabetologické společnosti Martina Prázného žije v Česku přibližně 1,1 milionu diabetiků, přičemž u 30 až 40 procent všech pacientů s diabetem se během života vyvine onemocnění ledvin. "Onemocnění ledvin ve spojení s cukrovkou není legrace. Ani jedno nebolí. Dost často jde ale ruku v ruce a jediné, co můžete udělat, je prevence," řekl Jiří Tkadlčík, mistr Evropy a mistr světa ve střední váze z roku 2018, který se s cukrovkou léčí od tří let.

Preventivní vyšetření přitom podle Tkadlčíka trvá deset minut, kdy pacient přinese do ordinace moč a je mu odebrána kapka krve z prstu. Z krve podle Prázného zjistí lékař hladinu krevního cukru, z moči zase přítomnost bílkovin.

"Když selže prevence, je na řadě nejmodernější léčba. Hodně si slibujeme od takzvaných gliflozinů. Jsou to moderní léky, které léčí nejen cukrovku, ale chrání i ledviny a srdce, a to dokonce i u lidí bez diabetu. "Bohužel se glifloziny zatím v Česku nedostávají ke všem lidem, pro které by to bylo vhodné, i když se situace postupně zlepšuje," řekl Prázný.

V případě selhání ledvin musí podle odborníků podstoupit pacient dialýzu či transplantaci ledvin. V současné době u nás čeká na transplantaci ledvin 400 pacientů, v roce 2022 provedli čeští lékaři celkem 520 transplantací ledvin, z čehož podle přednosty Transplantcentra IKEM Ondřeje Viklického vyplývá, že doba čekání na transplantaci ledvin je v České republice kratší než jeden rok.

"Když si vezmeme některé jiné země tady v okolí, tak třeba v Německu doba čekání na transplantaci ledvin je deset let. Oni mají horší dárcovský program a mají hodně pacientů, kteří by mohli být transplantováni," řekl Viklický.

Koncern B. Braun patří k největším globálním výrobcům zdravotnických produktů, své pobočky spravuje v 64 zemích. Firma B. Braun Avitum provozuje celkem 39 dialyzačních středisek v České republice a na Slovensku. Ředitel jejich sítě Martin Kuncek sdělil, že na světový den ledvin 9. března mohou lidé mezi 08.00 a 15.00 střediska navštívit a nechat si ledviny bezplatně vyšetřit.