Zima je tu... Jaké problémy mohou během chladných měsíců potkat vaše oči?

Sníh, mráz, zamlžené brýle, čočka vypadlá na sjezdovce, ostré vysokohorské paprsky... Zima s sebou přináší spoustu radovánek, ale také nástrah pro náš zrak. Jak se vyhnout kalamitám a ochránit oči v zimních měsících?

Chraňte zrak při zimních sportech

Ať už vyrážíte na sjezdovky, snowboard, běžky, holdujete biatlonu nebo se chystáte "jen" sáňkovat s dětmi, pamatujte na to, že by vaše oči měly být chráněny. "Pozor na rizika spojená s pobytem v přírodě - čili úrazy v podobě vniknutí cizího tělíska do oka, ať už jsou to částečky prachu, větvičky ze stromů..." vyjmenovává MUDr. Eva Jerhotová, lékařka Oční kliniky NeoVize Praha. Nezapomínejte, že zrak je naším nejdůležitějším smyslem! Ideální je proto při zimních aktivitách používat sportovní brýle. "Obruba brýlí by měla těsně přiléhat na obličejové partie, aby zabránila silnému proudění vzduchu a následnému vysušování. To je důležité zejména v případě, že nosíte kontaktní čočky," upozorňuje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha.

Dioptrické brýle na sjezdovku ani na led nepatří

Péče o zrak se při zimním sportování komplikuje především lidem s očními vadami. Už jen málokdo si dovede představit, že by vyrazil na sníh nebo na led jako československý hokejový obránce Jozef Bukovinský, který byl pověstný tím, že i mezistátní zápasy odehrál s dioptrickými brýlemi. Měl štěstí a nikdy se mu žádný vážný úraz oka způsobený prasklými skly nestal. Přesto oftalmologové klasické dioptrické brýle při sportu důrazně nedoporučují nosit, a to nejen kvůli možnosti rozbití. "Klasické dioptrické brýle nejsou vhodné, neposkytují dostatečný výhled do stran a nechrání oči tak dobře, jako brýle sportovní," říká MUDr. Jerhotová. Je tedy řešením sportovat bez korekce zraku? Rozhodně ne! Třetina lidí s dioptrickou vadou má problém s odhadem vzdálenosti a rozeznáváním vzdálených předmětů, každý osmý udává problémy s prostorovou koordinací. Může tak dojít k vážným úrazům. Nehledíc na to, že pokud člověk sportuje bez patřičné korekce oční vady, může docházet k rozvoji takzvaných astenopických potíží - bolesti hlavy, únavě očí a rozmlžování. Řešením je nechat si vyrobit sportovní brýle s patřičnými dioptriemi na míru, ačkoliv tato varianta znamená vyšší finanční zátěž, anebo nosit kontaktní čočky a přes ně ochranné brýle. Čočky však mohou při pohybu z oka snadno vypadnout, navíc je nutné při jejich nošení dodržovat patřičnou hygienu, což je někdy v přírodě obtížné.

Laserová operace usnadní život nejen sportovcům

Pro milovníky sportu, kteří mají dioptrickou vadu, stojí za to zvážit možnost nechat si odstranit dioptrie za pomoci rychlé a bezbolestné laserové operace. "Ke korekci krátkozrakosti jsou nejvhodnější operace pomocí femtosekundového laseru, např. metoda NeoLASIK nebo NeoLASIk HD či NeoSmile 3D, která je vhodná i pro pacienty s vysokou krátkozrakostí. Kompletní laserové ošetření femtosekundovým laserem se provádí výhradně ambulantně, na obou očích současně a trvá zhruba patnáct minut. Povrch oka zůstává neporušený, takže rekonvalescence po zákroku je velmi rychlá a pacienti již v den operace mohou například sledovat televizi nebo vyřizovat textové zprávy na mobilním telefonu, " vysvětluje doc. MUDr. Šárka Skorkovská CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno. Nejrychlejší laser na světě, který nyní na klinice nově používají, působí na oko při zákroku pouhých 10 sekund. Do běžného života mohou pacienti naskočit takřka okamžitě a na lyže nebo za dalšími sportovními aktivitami je pak možné vyrazit týden po zákroku.

Jedeme na hory!

Kdo si chce zařádit na sněhu a mít jistotu bílé nadílky, ten v zimních měsících míří do horských oblastí. Nezapomínejte ovšem, že se stoupající nadmořskou výškou se zvyšuje i intenzita slunečního záření. Proto si s sebou do kufru nezapomeňte kromě opalovacího krému s UV faktorem 50 přibalit také kvalitní sluneční brýle. Právě společně se sněhem vytváří slunce "vražednou kombinaci" - říká se jí světelná reflexe a vzniká odrazem paprsků od bílé plochy. Zejména ultrafialové záření je pro oko nebezpečné. Ačkoliv je neviditelné, toto elektromagnetické záření o malých vlnových délkách (do 400 nm) může být příčinou "sněžné slepoty" a přispívat k rozvoji šedého zákalu (nukleární katarakta) nebo makulární degenerace. Sluneční brýle obecně řadíme do čtyř kategorií podle intenzity zastínění. Do první a druhé spadají skla ve velmi světlých nebo stupňovaných barvách, třetí kategorie zahrnuje klasická tmavá skla vhodná při jasném slunečném počasí. Čtvrtý stupeň zatmavení je vhodný právě na horách, kde jsou paprsky velmi intenzivní. Při ochraně před UV zářením je důležité, aby byl UV filtr v brýlích stoprocentní a zrak byl chráněn před UV A i UV B zářením. Doporučený je UV 400. Proto při výběru slunečních brýlí je kvalita filtru naprosto stěžejní. "Sluneční brýle, které koupíte v optice, mají zaručeně 100% ochranu před UV zářením, ale u nákupu na stánku nebo v drogerii kvalitu filtru nemáte zaručenou. Kdo by chtěl u svých starších slunečních brýlí zjistit, kolik škodlivého záření jejich skly prochází, má možnost si kvalitu filtru nechat v optice změřit na speciálním přístroji," radí optička Kamila Pavlincová z Oční optiky OptoVize Brno.

Pozor na pot!

Při sportu se člověk také často zapotí! Když ale potůčky slané tekutiny začnou stékat z čela do očí, může to být velmi nepříjemné. "Jednak dráždí oči sám o sobě, za druhé funguje jako nosič případné mastnoty z krémů a samozřejmě i mechanických nečistot. Může tak způsobovat dráždění až ekzematózní změny víček," varuje oftalmoložka Jerhotová. Proudu potu zabrání sportovní čelenka či savá čepice anebo kukla pod helmou. V kapse u bundy také mějte bavlněný kapesník, kterým můžete pot během fyzické aktivity otírat.

Mráz a vítr vysušují oči

Ani zimní povětrnostní podmínky nejsou k očím přívětivé. Mráz a vítr zvyšují odpařování ochranného slzného filmu z povrchu oka a v extrémních případech mohou způsobit narušení povrchu oka - rohovky. "Nehledě na nepříjemné subjektivní potíže, jako je pálení, řezání, také zvyšují sklon ke vzniku zánětu spojivek i rohovky, protože nefunguje desinfekční funkce slz, které necirkulují," vysvětluje MUDr. Jerhotová. Je to další z důvodů, proč si na nos nasadit ochranné brýle, které nápor mrazu a větru zmírní. Měly by být pohodlné, dobře sedět na obličeji a zakrývat celé oči a jejich okolí - i ze strany, aby chránily bulvy před větrem a vysycháním.

Pozor na přetopené místnosti

Častým nešvarem se v zimě stávají přetopené místnosti, kde je suchý vzduch - a ten může vyvolávat slzení, zarudlé oči, pálení a další potíže. Zejména lidé, kteří trpí syndromem suchého oka, kdy se nevytváří dostatečné množství slz, anebo jsou tyto slzy nekvalitní, v zimě trpí. První pomoc představují umělé slzy, které povrch oka zvlhčí. Pokud vás problém trápí dlouhodobě, neváhejte navštívit očního lékaře. "Podle výsledku lékaři pacientovi doporučí řešení. Tím mohou být umělé slzy, oční gel nebo ucpávky slzných kanálků, tzv. plugy - dle závažnosti a také dle preferencí pacienta," uvádí docentka Skorkovská. Pomoci může tako zvlhčování vzduchu v interiéru (např. za pomoci čističky vzduchu s funkcí zvlhčování Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04).

Zamlžená skla jsou pro nositele brýlí prokletím

Tento problém zná snad každý, kdo trpí dioptrickou vadou a je odkázán k nošení brýlí. Jakmile v zimě přijde zvenčí do vyhřáté místnosti, skla na nose se mu okamžitě zamlží. Ačkoliv existují speciální spreje nebo různé "babské rady", jak mlžení minimalizovat, faktem je, že v podstatě neexistuje spolehlivá a dlouhodobě fungující metoda, jak zabránit mlžení brýlí. V době pandemie covid-19 dokonce věčně zamlžené brýle vedly řadu lidí k tomu, že podstoupili laserovou operaci, při níž si nechali dioptrie odstranit.