Známe tajemství krásných vlasů

Krásné vlasy nejsou jen o samotných pramenech, ale velmi důležitou roli hraje i pokožka hlavy. Její zdraví ovlivňuje celá řada faktorů. Narušení neviditelného mikrobiomu, lipidové ochranné bariéry a další negativní vlivy mohou vést k řadě problémů. Jednoduše řečeno: Chcete-li se pyšnit zdravou a okouzlující hřívou, nezapomeňte dbát i o kůži...



Hlava patří k místům na těle, kde je pokožka nejsilnější. Její hloubka se zde pohybuje v rozmezí 3-5 mm. Tkáň je protkána hustou sítí nervů a kapilár, tedy pavučinou tenkých cév. Nejsvrchnější vrstva kůže obsahuje četné vlasové folikuly a mazové žlázy.



Narušená lipidová vrstva způsobuje dehydrataci pokožky

Ve srovnání s kůží na čele má pokožka na hlavě slabší bariérovou funkci a méně zadržuje vlhkost. Zajistit její hydrataci lze tedy podporou lipidové vrstvy, která chrání před ztrátou hydratace, vnějšími toxiny, bakteriemi i mechanickým poškozením keratinocytů, což jsou hlavní buňky v lidské pokožce. Jestliže je lipidová vrstva narušena, dochází k narušení regulace vlhkosti a pokožka hlavy je vysušená. Zdraví pokožky se dá dokonce měřit různými přístroji. Například metoda TEWL (Transepidermal water loss measurement) dokáže podle rychlosti odpařování z povrchu pokožky zjistit, zda je narušena bariéra. Korneometr umí měřit hydrataci povrchu kůže, sebumetr měří celkové množství kožního mazu, a dokonce i jeho chemické složení. Diagnostiku běžných poruch vlasů a kůže zajišťuje neinvazivní technika zvaná trichoskopie.



Na vaší hlavě to žije!

Věděli jste, že na pokožce hlavy existuje jedinečný neviditelný mikrobiom, skládající se z kolonií bakterií, hub i virů? Tento ekosystém mikroorganismů ovlivňuje i zdraví pokožky a vlasů. Nerovnováha mikrobiomu je pak spojena s mnoha patologickými stavy vlasové pokožky, jako je podráždění či zánět kůže. Ekosystém může být příznivě ovlivněn kosmetickými prostředky, třeba používáním šamponu proti lupům, ale naopak jej mohou narušit různé škodlivé vlivy vnějšího prostředí. Pokud se například na pokožce přemnoží kvasinky rodu Malassezia, může dojít k podráždění.

Co ovlivňuje zdraví vlasové pokožky?

Možná by vás ani nenapadlo, co všechno působí na pokožku vaší hlavy a rozhoduje o kráse vašich vlasů. Jedním z faktorů je počasí, tedy změny vlhkosti, teploty, vítr, sluneční paprsky a další povětrnostní vlivy, které mohou přispívat ke vzniku lupů, seboroické dermatitidy, svědění, pálení, bolesti vlasů či ztrátě hydratace ve vlasové pokožce. Nepříznivě ovlivňují stav vlasové pokožky také znečišťující látky z ovzduší a životního prostředí, anebo těsné účesy (utažený culík či drdol) způsobující zvýšené napětí vlasových folikulů. Důsledkem je citlivá pokožka, bolest či vypadávání vlasů. Kromě vnějších vlivů existuje ale také široká škála vnitřních faktorů, jako je strava, hormony, stres a také stárnutí vedoucí ke snížení hustoty vlasů a ztrátě pigmentace. Negativní vliv na zdraví pokožky má například i spaní s mokrými vlasy, kterému byste se měli vyvarovat, chcete-li si zachovat krásnou hřívu.



Jaké problémy mohou nastat?

Potíže související s vlasovou pokožkou mohou mít různé podoby. "Lupy, vypadávání vlasů a šedivění vlasů nejsou formy poškození, ale problémy s pokožkou hlavy a růstem vlasů," upozorňuje Rob Smith, hlavní vědecký pracovník pro oblast vlasů z technologické společnosti Dyson, která se dlouhodobě zabývá výzkumem vlasů, aby zjištěné poznatky dokázala přetavit v přístroje, pomáhající s jejich stylingem. Výskyt lupů je spojen se šupinatěním kůže a svěděním, stejné příznaky má i seboroická dermatitida, u níž je též viditelné podráždění pokožky. Docházet může rovněž k nadměrné tvorbě kožního mazu, což vede ke svědění a mastným vlasům. Problémem je i řídnutí vlasů nebo jejich šedivění, jež souvisejí obvykle s přibývajícím věkem. Vedle potíží s vlasovou pokožkou se lze setkat také s narušením samotného vlasu - lámáním, vzniku takzvaných bambusových vlasů, zploštění vlasového vlákna nebo syndromem "nerozčesatelných vlasů".



Když pokožka stárne...

S přibývajícími léty dochází ke slábnutí bariérové funkce pokožky, kdy se ztenčuje epidrmis, tedy nejsvrchnější vrstva kůže, a klesá tvorba mazu. Tkáň pokožky hlavy je až o 10 % tenčí, snižuje se i povrchová teplota, hustota vlasů i průměr vláken. Zároveň dochází ke snížení či ztrátě pigmentace vlasových vláken. Barvu vlasů má na starosti melanin, což je označení pro skupinu přírodních pigmentů, které se nacházejí ve většině organismů. Existují 2 typy melaninu: Eumelanin se dominantně vyskytuje ve vlasech hnědé až černé barvy a Feomelanin zase v blond až zrzavé hřívě. Melanin se vytváří v procesu známém jako melanogeneze. Pigmenty melaninu jsou produkovány ve speciálních skupinách buněk známých jako melanocyty, které se nacházejí ve folikulu, což je tkáň, z níž vlas vyrůstá. V průběhu času se produkce melaninu snižuje. Primárně je dána genetikou, nicméně ovlivnit ji mohou i další faktory, jako je strava, stres, hormonální nerovnováha a další. Množství melaninu ve vlasové cibulce (spodní rozšířený konec vlasového kořene) a počet melanocytů se snižuje. To vede k nižší hladině melaninu ve vlasech a vznikají šediny. Když úplně zmizí, vlasy zbělají.



Nadměrné mytí může vlasům škodit

Až 8 z 10 lidí si myje vlasy každý den v domnění, že tím své "koruně krásy" prospívá. Ve skutečnosti tím ale můžete prokazovat medvědí službu... "Jak často si vlasy myjete, závisí na typu vašich vlasů, úrovni aktivity a prostředí. Nadměrné mytí může být velmi škodlivé, protože zbavuje pokožku hlavy přirozených olejů a zanechává vlasy suché. Obecně platí, že čím mastnější jsou vaše vlasy nebo pokožka hlavy, tím častější mytí vlasů můžete zvážit. Rovné vlasy mohou být kvůli nahromaděné mastnotě snadněji zplihlé, zatímco vlny, kudrny a lokny absorbují mastnotu a vyžadují méně časté mytí," vysvětluje Rob Smith ze společnosti Dyson, a dodává: "Buďte k pokožce hlavy šetrní a používejte šampony vhodné pro váš typ vlasů. Nezapomínejte brát ohled na úroveň znečištění ve vašem prostředí a smývejte nečistoty z vlasů, protože kombinace znečištění a ultrafialových prvků může způsobit zvýšenou míru poškození kštice."

Jak správně pečovat o vlasy?

Nejprve vlasům dopřejte před mytím detox. Díky speciálním přípravkům hloubkově vyčistíte vlasovou pokožku. Následně přichází na řadu samotné mytí za použití šamponu. Ten slouží především k odstranění nežádoucího nahromadění kožního mazu a nečistot ve vlasech. Vlasy opláchněte a naneste kondicionér, který se používá pro zlepšení úpravy vlasů a jejich snadnější rozčesávání. Nechte chvíli působit a smyjte vodou. Setkat se můžete i s produkty, které zajišťují bezoplachovou péči. Jsou určeny pro ochranu vlasů, například před teplem, nebo ke zvýšení jejich lesku. Po jejich aplikaci následuje sušení a styling. Důležité je, aby při úpravě vlasů nebyla kštice vystavena extrémním teplotám, která by je poničila. Ať už hřívu fénujete, žehlíte nebo použijete kulmu, vždy vsaďte na přístroje s inteligentní regulací teploty, jako je například vysoušeč Dyson Supersonic, žehlička Dyson Corrale s unikátními pohyblivými destičkami, anebo multistyler Dyson Airwrap, který využívá fyzikálního efektu zvaného Coanda efekt. Díky němu prameny vlasů sám navine a současně je vysušuje a tvaruje. Nehrozí tedy spálení pokožky hlavy ani prstů od žhavého nástavce. Druhý den už jen obnovte styling své hřívy.