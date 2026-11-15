Epic Games Store spustil další bezplatnou nabídku, ve které si tentokrát můžete přivlastnit fantasy strategii Knightica. Hra od studia Mad Mango Games spojuje roguelike prvky s žánrem autobattlerů. Vydáte se v ní osvobozovat jednotlivá království a bojovat proti mocným démonům, kteří ohrožují zdejší svět.
Základem hry je sestavování vlastní armády z různých typů jednotek. Nestačí je ale pouze naverbovat. Rozhodující je také jejich správné rozmístění na bojišti, vzájemná spolupráce a výběr vhodných schopností. Samotné bitvy následně probíhají automaticky, takže o výsledku rozhoduje především vaše příprava a schopnost vytvořit fungující kombinaci bojovníků.
S každou další výpravou získáváte nové možnosti, jak své vojsko vylepšit. Postupně odemykáte další jednotky, nacházíte užitečné předměty a experimentujete s kombinacemi schopností a kouzel. Jednotlivé průchody se navíc liší dostupnými možnostmi i rozhodnutími, takže při opakovaném hraní můžete vyzkoušet různé strategie.
Knighticu si můžete na Epic Games Store bezplatně přidat do knihovny až do 19. listopadu. Poté se nabídka změní a další hrou zdarma má být horor Alien: Isolation.