Sony chystá novou variantu handheldu PlayStation Portal s označením Player Midnight Black. Hlavním rozdílem oproti současnému modelu bude větší interní úložiště, které má podle výrobce posloužit pro dosud neoznámené funkce. Novinka se začne prodávat 10. prosince, zatím ale pouze v Japonsku.
Cena byla stanovena na 39 980 jenů, v přepočtu přibližně 5 500 korun. Zařízení bude mít několik omezení. Podporovat bude pouze japonštinu a k jeho používání bude nutný PlayStation účet registrovaný v Japonsku. Sony zatím neoznámilo, zda se nová verze dostane také na další trhy.
Konkrétní kapacitu úložiště společnost neprozradila. Stejně tak zatím není jasné, jaké nové možnosti přinese. Větší prostor by mohl souviset například s podporou dalších aplikací, Sony však nic takového oficiálně nepotvrdilo.
Ostatní parametry zůstávají beze změny. PlayStation Portal nabídne osmipalcový LCD displej s rozlišením 1080p a obnovovací frekvencí 60 snímků za sekundu. Zachována zůstává také haptická odezva a adaptivní spouště.