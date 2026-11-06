GTA 6 ještě ani nevyšlo a už nyní generuje obrovské částky. Rockstar Games ani Take Two sice oficiální prodejní čísla nezveřejnily, podle analytické společnosti Sensor Tower si ale očekávanou novinku předobjednalo už 7,71 milionu hráčů.
Pokud jsou tyto odhady přesné, předobjednávky by Rockstaru a Take Two měly přinést přibližně 751 milionů dolarů v hrubých příjmech. To představuje zhruba polovinu částky, kterou měl vývoj GTA 6 podle dostupných odhadů stát.
Sensor Tower se zároveň zaměřil na rozložení předobjednávek mezi jednotlivé platformy. PlayStation 5 v tomto ohledu jednoznačně dominuje. Přibližně 74 procent předobjednávek připadá právě na konzoli Sony, zatímco Xbox Series X/S tvoří zbývajících 26 procent.
Čísla přitom ještě zdaleka nejsou konečná. Do vydání GTA 6 zbývají týdny a předvánoční období může zájem o hru ještě výrazně zvýšit. Sensor Tower proto odhaduje, že v den vydání by mohl počet prodaných kopií dosáhnout přibližně 25 milionů.
Tím ale potenciál GTA 6 rozhodně nekončí. Očekává se také vydání PC verze, která může přilákat další hráče a zároveň část majitelů konzolí, kteří si hru pořídili pouze kvůli uvedení na trh. Ve hře navíc může být také verze pro Nintendo Switch 2, o jejímž vývoji se v poslední době spekuluje.