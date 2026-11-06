The Elder Scrolls 6 by podle nových informací mohl konečně získat svůj oficiální podtitul. Hra má údajně nést název The Elder Scrolls 6: Sentinel a Bethesda by ji měla představit už během listopadu.
O možném podtitulu se začalo mluvit poté, co šéfka Xboxu Asha Sharma před dvěma měsíci uvedla, že si nový díl osobně zahrála. Ve svém příspěvku zmínila The Elder Scrolls 6, za kterým následovala řada cenzurovaných znaků. Zároveň popsala velikost a ambicióznost hry a naznačila, že šestý díl skutečně dostane vlastní podtitul.
Krátce nato se objevila informace, podle které by tímto názvem mohl být právě Sentinel. Počet znaků v cenzurovaném názvu této možnosti odpovídal a nyní se ke spekulaci přidává také zahraniční magazín The Verge. Ten tvrdí, že Sentinel je skutečně připravovaný podtitul a k oficiálnímu odhalení má dojít už v průběhu listopadu.
Název Sentinel přitom zapadá do světa The Elder Scrolls. Sentinel je významné město v Hammerfellu, které funguje jako historické, kulturní i obchodní centrum regionu. Charakteristické jsou pro něj rozsáhlé kamenné hradby, výrazná architektura a velký přístav.
Na samotné vydání The Elder Scrolls 6 si ale ještě počkáme. Hra zatím nemá oficiální datum a podle současných neoficiálních informací se její vydání očekává nejdříve v roce 2028. Cílovými platformami mají být PC a Xbox Series X/S, zatímco případná verze pro PlayStation 5 zatím potvrzená není.
Pokud se informace o listopadovém představení potvrdí, Bethesda by mohla po letech čekání konečně odhalit podstatně více z jednoho ze svých nejdéle připravovaných projektů.