Závěrečný díl příběhu Cala Kestise by se mohl představit ještě před koncem letošního roku. Přestože Star Wars Jedi 3 zatím nemá oficiální název ani datum vydání, podle nových informací by Respawn mohlo hru odhalit už v následujících týdnech.
O třetím dílu série se v posledních letech mluvilo opakovaně a několik náznaků pocházelo přímo z prostředí Electronic Arts a Respawnu. Původně se dokonce spekulovalo o vydání v roce 2026, tento plán ale mohl narušit mimo jiné příchod GTA 6, který by představoval pro nový titul velmi silnou konkurenci.
Nyní se k projektu vyjádřil také známý novinář Jason Schreier. Podle jeho informací by Star Wars Jedi 3 mohl být oficiálně představen ještě během letošního roku. Pokud by tomu tak skutečně bylo, jako jedna z nejlogičtějších příležitostí se nabízí The Game Awards 2026, které se uskuteční 10. prosince.
Příběh by měl zároveň přinést výrazný časový posun. Hráči se údajně znovu setkají s Calem Kestisem, tentokrát ale v pozdější části jeho života. Z hlavního hrdiny by tak měl být zkušenější Jedi, což by mohlo výrazně změnit atmosféru i podobu jeho dalšího dobrodružství.
Změny se údajně nebudou týkat pouze příběhu. První dva díly využívaly Unreal Engine 4, zatímco třetí kapitola má podle dostupných informací přejít na Unreal Engine 5. Nová technologie by mohla umožnit detailnější prostředí i výraznější technické zpracování.
Pokud stále platí dřívější informace, Star Wars Jedi 3 by měl následně vyjít v první polovině roku 2027 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Po dokončení projektu by se Respawn mělo přesunout k dalšímu Star Wars projektu, na kterém má spolupracovat s DICE. Nejčastěji se v této souvislosti zmiňuje návrat série Battlefront v podobě třetího dílu.
Oficiální potvrzení ani oznámení Star Wars Jedi 3 zatím neexistuje. The Game Awards 2026 by ale mohlo nabídnout vhodnou příležitost, jak dlouho očekávané pokračování konečně představit.