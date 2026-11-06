Epic Games Store pokračuje v pravidelné nabídce bezplatného obsahu a tentokrát přináší jednu hru a hodnotný balíček bonusů. Hráči si mohou zdarma přidat do knihovny sandboxovou budovatelskou hru Flotsam nebo získat obsah pro strategii Idle Champions of the Forgotten Realms.
Flotsam vás zavede do světa, který zaplavila voda. Úkolem bude vybudovat a postupně rozšiřovat vlastní plovoucí osadu. K tomu potřebujete získávat suroviny z hladiny oceánu, zachraňovat přeživší a rozhodovat o tom, jak bude vaše městečko fungovat.
Samotné budování ale není jedinou starostí. Musíte hlídat také zásoby jídla a pitné vody a zajistit, aby vaše komunita dokázala v zatopeném světě přežít. Flotsam přitom sází na výraznou animovanou grafiku a kombinuje klasické budovatelské prvky se survival mechanikami.
Druhým dárkem tentokrát není samostatná hra, ale rozsáhlý balíček pro D&D strategii Idle Champions of the Forgotten Realms. Obsahuje pět šampionů, 160 platinových truhel, několik lektvarů a také exkluzivního společníka Kapak Draconian.
Celková hodnota tohoto balíčku je podle Epic Games 100 dolarů, což odpovídá částce přes 2 100 korun. Pokud hru Idle Champions of the Forgotten Realms hrajete, jde tak o poměrně výrazný bonus, který můžete získat bez placení.