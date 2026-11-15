Ubisoft má se sérií Assassin's Creed velké plány i pro další roky. Po připravovaném dílu s pracovním názvem Hexe by měl dorazit další velký příběhový titul, který podle nových spekulací zavede hráče do Říma. Kromě něj se údajně připravuje také nový mobilní projekt zasazený do Jeruzaléma.
Ubisoft koncem října představil svou další vizi pro Assassin's Creed. Jako první se má objevit právě Hexe, jehož odhalení se očekává během roku 2027. Následovat má multiplayerový Project Invictus, který podle Ubisoftu prošel po zpětné vazbě testerů výraznými změnami. Společnost zároveň uvedla, že v současnosti neplánuje další remaky, přestože Assassin's Creed Black Flag Resynced měl komerčně uspět.
Podle několika neoficiálních zdrojů ale Ubisoft připravuje ještě další projekty. Jedním z nich má být Project Mars. Navzdory názvu nemá jít o žádné sci fi dobrodružství, ale o další historický díl série. Příběh by měl hráče zavést do Říma a údajně by měl navazovat na Assassin's Creed Origins. Vydání se podle současných spekulací plánuje někdy na období mezi lety 2029 a 2030.
Vedle velké konzolové hry má vznikat také Project Pocket. Tentokrát má jít o mobilní titul pro iOS a Android, jehož příběh se má odehrávat v oblasti Jeruzaléma. O projektu zatím nejsou k dispozici téměř žádné konkrétní informace.
Stále navíc existuje Assassin's Creed Jade, který Ubisoft oznámil už před několika lety a od té doby se kolem něj příliš novinek neobjevilo. Mobilní projekt zasazený do Číny tak zůstává jedním z nejdéle připravovaných titulů v rámci série.
Nejblíže je nyní Assassin's Creed Hexe, který má podle současných plánů dorazit po dalších přípravách během roku 2027. Hra má být menší a temnější než předchozí hlavní díly a její příběh se bude odehrávat v Evropě. Ubisoft by měl další informace zveřejnit v následujících měsících.