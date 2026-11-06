Do vydání GTA 6 zbývá už jen několik dní a Rockstar Games konečně oznámil termín předběžného stažení. Hráči na PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S si budou moci očekávaný titul stáhnout už 10. listopadu, tedy devět dní před oficiálním vydáním.
Rockstar zároveň upozornil na velikost instalačních souborů. Podle vydavatele může předběžné stažení v závislosti na platformě a zařízení vyžadovat až 212 GB volného prostoru. Majitelé konzolí by proto měli předem zkontrolovat kapacitu svého úložiště.
Na PlayStationu 5 začne preload 10. listopadu o půlnoci místního času. Xbox Series X/S nabídne předběžné stažení globálně od 0:00 GMT, což pro středoevropský čas znamená 1:00 ráno.
Rockstar zároveň potvrdil, že fyzická verze ve formě Code in Box se u prodejců objeví od 12. listopadu. Ani v tomto případě ale nepůjde o klasický disk s kompletní hrou, ale o balení obsahující kód pro její stažení.
Společně s oznámením termínu preloadu Rockstar zveřejnil také nový záběr z GTA 6. Tentokrát se nezaměřuje na Jasona ani Luciu, ale především na detailně zpracovaný svět hry. Ukázka tak dává další možnost podívat se na prostředí Vice City a jeho okolí.
GTA 6 vyjde 19. listopadu 2026 na PlayStation 5 a Xbox Series X/S.