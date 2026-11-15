Sony oznámilo další významný úspěch své současné konzole. PlayStation 5 od svého uvedení na trh v roce 2020 překonala hranici 100 milionů prodaných kusů. K dosažení tohoto milníku jí přitom chybělo už jen několik milionů konzolí. Ještě v nedávných statistikách společnost uváděla 97,9 milionu prodaných kusů.
Sony zveřejnilo aktuální informace krátce po vydání finančních výsledků. Překonání stamilionové hranice se očekávalo už v následujících týdnech a došlo k němu ještě před listopadovým vydáním GTA 6. Očekávaná novinka by navíc mohla prodeje konzole v dalších měsících znovu výrazně podpořit.
Které PlayStation je nejprodávanější?
PlayStation 5 má před sebou ještě několik milionů prodaných kusů, než překoná svého předchůdce. Podle údajů Sony se jednotlivé generace konzole prodávaly následovně:
- PlayStation 1: více než 102,4 milionu kusů
- PlayStation 2: více než 160 milionů kusů
- PlayStation 3: více než 87,4 milionu kusů
- PlayStation 4: více než 117 milionů kusů
- PlayStation 5: více než 100 milionů kusů
Absolutním rekordmanem tak zůstává PlayStation 2, jehož prodeje přesáhly 160 milionů kusů. Tento výsledek bude pro současnou generaci velmi těžké překonat. Mnohem reálnější výzvou je PlayStation 4, na které PS5 ztrácí přibližně 17 milionů prodaných kusů. S blížícím se vydáním GTA 6 má přitom stále šanci tento rozdíl postupně smazat.