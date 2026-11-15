GTA 6 se dostane také na Xbox One, přestože Rockstar hru pro tuto konzoli oficiálně nevydává. Microsoft totiž potvrdil, že novinka bude dostupná prostřednictvím služby Xbox Cloud Gaming. Hráči tak nebudou potřebovat Xbox Series X ani Series S, aby si mohli nové dobrodružství zahrát.
O možnosti streamovat GTA 6 přes cloud se spekulovalo už v první polovině října. Tehdy se však objevilo vyjádření šéfa Xboxu Matthewa Balla, podle kterého hra prostřednictvím této služby dostupná nebude. Nejnovější příspěvek na oficiálním blogu Microsoftu ale situaci upřesnil a podporu Xbox Cloud Gaming výslovně potvrdil.
Majitelé Xboxu One ovšem musí počítat s určitými omezeními. Cloudová verze bude vycházet z varianty určené pro Xbox Series S, takže se nedočkají stejné obrazové kvality a plynulosti jako hráči na výkonnějším Xboxu Series X. Přesto jde o možnost, jak si GTA 6 zahrát i bez nákupu nové konzole.
Podpora Xbox Cloud Gaming se nebude vztahovat na všechna zařízení. Hráči, kteří doufali, že si GTA 6 spustí přes cloud na počítači nebo mobilním telefonu, mají smůlu. Rockstar měl pro hru požadovat výjimku, která tyto možnosti vylučuje.
GTA 6 vyjde 19. listopadu 2026 na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. První novinářské recenze by se měly objevit už o den dříve, tedy 18. listopadu.