Oficiální PC verze GTA 6 zatím není k dispozici, komunita moderů už ale podniká první kroky k tomu, aby hru dostala na počítače. Pomohl jim nedávný únik kompletního buildu určeného pro Xbox Series X/S. Jen několik hodin po zveřejnění potřebných souborů se podařilo dosáhnout prvního úspěchu.
Při úpravách původního kódu využívají také umělou inteligenci, konkrétně nástroj Claude. Ten jim pomáhá analyzovat herní soubory a hledat způsoby, jak upravit konzolovou verzi tak, aby ji bylo možné spustit na běžném počítači.
Zatím ale rozhodně nejde o funkční PC verzi. Modeři dokázali zobrazit pouze některé části rozhraní, mezi které patří nastavení, nabídka ovládání nebo právní informace. Samotné hraní stále nefunguje a před komunitou stojí řada technických překážek. Není proto vůbec jisté, zda se podaří hru skutečně rozběhnout.
Do celé situace navíc může zasáhnout také Rockstar Games a vydavatel Take-Two Interactive. Případné další úpravy uniklého buildu nebo pokusy o jeho zpřístupnění na PC by mohly vyvolat právní reakci. Únik konzolové verze každopádně znovu rozproudil spekulace o vydání oficiální PC verze. Někteří hráči doufají, že by mohl Rockstar přimět k urychlení příprav, její vydání se však zatím očekává až v průběhu příštího roku.