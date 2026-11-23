Výběr dárku pro hráče nebo technické nadšence bývá složitý. Proto i letos přinášíme článek, který vám poradí, po čem se podívat. Při vrcholícím Black Friday navíc můžete využít řadu slev a ušetřit. A to ať už hodláte obdarovat blízké, nebo sebe.
V tomto článku se podíváme na dárky, které potěší spíše náročnější. Jde o hardware, který vyhoví i těm, kteří vybírají pečlivě a dlouho.
Špičkový tablet Samsung Galaxy Tab S12 Ultra
Hráče a technické nadšence pojí vysoké nároky na elektroniku. Do výběru tabletu tak dáváme jeden z nejlepších kousků na trhu. Samsung Galaxy Tab S12 Ultra je perfektní stroj na kreativní práci i studium. Středobodem je 14,6palcový Dynamic AMOLED 2X displej s jasem až 1 600 nitů a vysokým rozlišením 2960 × 1848 pixelů. O výkon se stará čip MediaTek Dimensity 9500 a dlouhou výdrž zajišťuje 11 600 mAh baterie.
Díky podpoře S Pen (již v základním balení) jde o nástroj určený pro studenty, kreativní duše, ale i manažery. Využijí jej ale i hráči, kteří nedají dopustit na větší obrazovku a vysoké herní detaily. Herním zážitkům dopomáhá nejen vysoký výkon, ale i čtveřice vyladěných reproduktorů. To vše je zabaleno do 5,1 mm tenkého a precizně zpracovaného těla.
Chytré síťové řešení od TP-Link
Tématem posledních let je chytrá domácnost. Hodně uživatelů ale neví, kde začít a kterou značku si vybrat. Ze široké nabídky TP-Linku můžeme doporučit dva produkty, se kterými se dá začít – router a bezpečnostní kameru.
Začneme u routeru. TP-Link Archer BE550 nabízí třípásmovou Wi‑Fi 7 s celkovou teoretickou rychlostí až 9,2 Gb/s a pět ethernetových portů s rychlostí 2,5 Gb/s. To je dobrý základ pro moderní domácnost i pro připojení dalších chytrých zařízení. Router nabízí celou řadu užitečných funkcí, třeba EasyMesh, díky které můžete pomocí kompatibilních routerů nebo extenderů rozšířit pokrytí i ve větší domácnosti. HomeShield zase pomáhá zabezpečit domácí síť.
K routeru doporučujeme také venkovní bezpečnostní kameru Tapo C675D KIT se solárním panelem v balení. Kamera má dva 4K objektivy. Jeden je pevný a ultraširokoúhlý, druhý se otáčí, naklápí a nabízí pětinásobné přiblížení. Přiložený solární panel dobíjí vestavěnou baterii a záznamy lze ukládat na kartu microSD.
MicroSD karty pro každý případ
Pojďme se na okamžik podívat na úložiště. Není snad jediného hráče, kterému by nedocházelo místo. Vzhledem k aktuální situaci okolo úložišť a RAMek je nutné volit chytře. Například u SD karet, které se hodí do širokého spektra zařízení, narazíte na mnoho složitých parametrů. ADATA v tom naštěstí dělá pořádek a nabízí tři jasně oddělené řady.
- ADATA Speed Plus je ideální na do náročnějších podmínek, zejména pro video tvorbu. Nabízí totiž vyšší rychlosti zápisu a čtení. Své místo tedy najde třeba v kamerách nebo lepších dronech, kde je 4K obraz samozřejmostí.
- ADATA High Endurance se hodí do kamer v autě a bezpečnostních kamer. Jednu takovou jsme tu doporučovali a rovnou k ní můžete vzít právě ADATA High Endurance kartu. Tato karta je totiž stavěná na nonstop 24/7 provoz, který je obecně náročný.
- ADATA Premier Pro se pak hodí třeba do fotoaparátů, telefonů nebo tabletů. Také tablet jsme tu doporučovali, a jelikož má rovněž slot pro SD kartu, můžete vzít v základu nižší kapacitu a tu si podle potřeby s touto kartou rozšířit.
SSD a RAM vybírejte pečlivě
V případě upgradu počítače se vždy vybízí komponenty jako SSD a RAM. Zde můžete nejen navýšit kapacitu, ale i zvolit vyšší rychlosti. Situace je ale ošemetná, a proto opět platí, že byste měli vybírat rozumně, a hlavně chytře.
V případě RAM je aktuálně jedním z úplně nejlevnějších DDR5 modelů XPG Lancer Blade RGB. Běží na frekvenci 6 000 MT/s, nabízí příjemné RGB podsvícení a podporu pro XMP 3.0 a AMD EXPO. Tudíž přetaktování na vyšší frekvenci je otázka pár kliknutí. Nízkoprofilový chladič navíc řeší problémy s kompatibilitou u velkých chladičů procesorů i v malých skříních.
SSD jsou na tom podobně. Zde byste si měli určit, do jakého zařízení disk poputuje. Půjde o pracovní stanici, herní počítač nebo konzoli? Jakou rychlost skutečně využijete a kolik kapacitu potřebujete? Odpoví vám vaše aktuální nároky i výhled do budoucnosti.
ADATA Legend 860 je univerzální doporučení na rychlý a spolehlivý NVMe PCIe 4.0 disk. Nabízí vysoké rychlosti (podle kapacity) až 6 000 MB/s čtení a 5 000 MB/s zápis a je k dostání v různých kapacitách. Zároveň je kompatibilní i s PlayStationem 5. Což se po vydání obřího GTA 6 náramně hodí.
Monitor pro maximální multitasking
Na závěr tu máme jeden ultimátní monitor, který svými rozměry zastoupí minimálně dva naráz. Jde totiž o Samsung Odyssey OLED G9, který svojí úhlopříčkou 49 palců a poměrem stran 32:9 vytváří centrum pro ty nejintenzivnější herní zážitky. Špičkové parametry začínají u OLED displeje s rozlišením 5120 × 1440 pixelů. Jde prakticky o dvě QHD obrazovky vedle sebe bez jediného přerušení. Obnovovací frekvence dosahuje na 240 Hz a odezva pouhých 0,03 ms znamená, že si vychutnáte i kompetitivní hry bez kompromisů.
Monitor snadno propojíte s řadou zařízení díky DisplayPortu, HDMI 2.1 a USB-C. Mezi skvělé multitasking funkce patří třeba rozdělení obrazovky na dva vstupy (picture-by-picture) a hráče osloví třeba krásné Core Lighting+ podsvícení. Robustní stojan navíc umožňuje precizní nastavení polohy obrazovky. Třešničkou na dortu je pak matná povrchová úprava minimalizující odlesky na prohnuté obrazovce. Ta vás krásně obklopí a vtáhne do hry.