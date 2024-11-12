Současná generace konzolí Xbox má za sebou šest let na trhu, její prodejní výsledky ale zůstávají daleko za očekáváním. Podle odhadů analytika Daniela Ahmada ze společnosti Niko Partners se Xbox Series X/S dosud prodalo přibližně 38 milionů kusů. Microsoft přitom oficiální statistiky prodejů svých konzolí dlouhodobě nezveřejňuje.
Ahmad představil srovnání, které mapuje výsledky jednotlivých generací po prvních šesti letech od uvedení na trh. Z něj vyplývá, že současný Xbox výrazně zaostává nejen za konkurenčním PlayStationem 5, ale také za staršími konzolemi vlastní značky. PS5 totiž ve stejném období překonala hranici 100 milionů prodaných kusů.
Ještě hůře vyznívá srovnání s předchozími generacemi Xboxu. Xbox One dokázal během prvních šesti let oslovit více než 49 milionů zákazníků. Xbox 360 si vedl ještě lépe a ve stejném časovém úseku překročil hranici 60 milionů prodaných kusů. Současná generace tak podle odhadů ztrácí na Xbox One zhruba 11 milionů konzolí a na Xbox 360 dokonce více než 22 milionů.
Rozdíl mezi Microsoftem a Sony je ještě výraznější při pohledu na dlouhodobé výsledky. Předchozí generace PlayStationu dokázaly během svého životního cyklu překonat hranici 100 milionů prodaných kusů. Také PlayStation 5 se k tomuto milníku nedávno přiblížila a jeho překonání může podpořit očekávané vydání GTA 6. Xbox tak bude muset najít způsob, jak zájem hráčů o svou konzolovou platformu znovu zvýšit.