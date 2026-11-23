Jihokorejské studio Pearl Abyss plánuje ve větší míře využívat umělou inteligenci při vývoji svých her. Technologie má pomáhat s automatizací opakujících se činností, přípravou prototypů i ověřováním nových herních mechanismů. Společnost o svých záměrech informovala v dopise akcionářům, ve kterém nastínila další směřování technologického vývoje.
Zajímavou změnou je především způsob, jakým chce Pearl Abyss AI zapojit do návrhu herních systémů. Vývojáři dříve nejprve vytvořili konkrétní mechanismus a následně zkoušeli, jak funguje přímo ve hře. S pomocí umělé inteligence by nyní měli být schopni rychleji připravovat a vyhodnocovat různé varianty ještě před samotnou implementací. To by mohlo výrazně zkrátit čas potřebný na vývoj a testování nových nápadů.
Tvůrci Crimson Desert zároveň zdůrazňují, že AI nemá nahradit lidské vývojáře. O výsledné podobě herního zážitku, samotném gameplayi i tvorbě obsahu mají nadále rozhodovat lidé. Umělá inteligence má fungovat především jako pomocný nástroj, který usnadní práci a zrychlí některé části vývojového procesu.
Pearl Abyss má navíc ambicióznější plány se svým vlastním enginem BlackSpace Engine. Studio chce jeho možnosti postupně rozšiřovat a v budoucnu kolem něj vybudovat také ekosystém uživatelského obsahu. Hráči by tak mohli získat nástroje pro tvorbu vlastních úprav a modifikací podobně, jako je tomu u Creation Engine od Bethesdy. Zatím však není jasné, kdy a v jaké podobě by se tato možnost mohla objevit.