Vydání GTA 6 je pro Rockstar Games jedním z největších okamžiků v historii studia. Ani úspěch očekávaného pokračování série Grand Theft Auto ale podle některých zaměstnanců nemusí znamenat jistotu pracovního místa. Část vývojářů proto chce založit odbory, které by jim pomohly lépe chránit pracovní podmínky a zabránit případnému hromadnému propouštění.
Na obavy upozornil animační programátor Nestor Uriart. Podle něj mají vývojáři po dokončení velkých projektů často důvod k oslavám, zároveň ale počítají s nepříjemnými následky. Mezi ty patří především intenzivní přesčasy během závěrečných měsíců vývoje a následné snižování počtu zaměstnanců po vydání hry.
Právě silnější odborová organizace by podle Uriarta mohla podobnému scénáři zabránit. Zaměstnanci chtějí také prosadit důslednější proplácení přesčasů a zajistit, aby byla v herním průmyslu zaplacena každá odpracovaná hodina. Částečného zlepšení v této oblasti už se podle něj podařilo dosáhnout.
Uriart zároveň připustil, že v současnosti neexistují žádné konkrétní náznaky, že by Rockstar Games plánoval rozsáhlé propouštění. Jeho obavy vycházejí především z vývoje celého odvětví. Během posledních let totiž herní průmysl přišel o více než 24 tisíc pracovních míst.
Určité snižování počtu zaměstnanců po dokončení tak rozsáhlého projektu ale nelze vyloučit. Na GTA 6 se podle dostupných informací podílelo přibližně šest tisíc lidí. Rockstar během vývoje zároveň vybudoval nové technologie, systémy a upravil vlastní herní engine, které může využívat i u dalších projektů. Při jejich tvorbě tak nemusí potřebovat stejně početný tým jako při vývoji GTA 6.
Grand Theft Auto 6 vyšlo 19. listopadu 2026 na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Verze pro PC zatím nemá oznámené datum vydání.