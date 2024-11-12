Radíme s ošemetným výběrem dárku pro hráče.
V minulém článku jsme rozdali několik tipů na zajímavou elektroniku pro hráče. Tentokrát se vrhneme zejména na doporučení pro ty, kteří tráví hodiny denně za myší a klávesnicí.
Herní notebook Lenovo LOQ v limitované Surge Green barvě
Co by to bylo za vánoční tipy bez notebooku. Lenovo patří u hráčů mezi nejoblíbenější volby a letos tu máme opravdovou specialitu, která vynikne hned na první pohled. Jde o herní notebook Lenovo LOQ 15AHP11 ve speciální Surge Green barvě. V neonově zeleném těle se skrývá procesor AMD Ryzen 7 250 s maximální frekvencí 5,1 GHz a grafická karta NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB.
Lenovo navíc přihazuje také 165Hz displej s malými rámečky, 60Wh baterii která nabídne až 14 hodin provozu a rychlé nabíjení. Z nuly na 70 % se dostanete za půl hodiny. Nechybí ani umělá inteligence Lenovo AI Engine+. Spolu s čipem Lenovo LA1 a technologiemi MUX Switch a NVIDIA Advanced Optimus získává tato kombinace maximum dostupného výkonu.
V rámci připojení nechybí třeba rychlý Thunderbolt 4, HDMI 2.1 nebo gigabitový ethernet. Tuto konfiguraci s 16 GB RAM a 512 GB SSD navíc v Black Friday slevě ulovíte za necelých 32 tisíc korun.
Praktický a osvědčený zdroj Thermaltake
Upřednostňujete desktop? Máme pro vás tip na praktický upgrade, který vydrží dlouhé roky a zpříjemní vám každý moment, kdy se ve své sestavě budete vrtat. Jde o zdroj od Thermaltake s označením Dockpower FI. Jeho „esem v rukávu“ je dokovací modul, kam napojíte všechny kabely a následně ho připojíte ke zdroji.
Tento koncept vám ušetří nervy při zapojování kabeláže ve stísněných skříních, kde každý milimetr hraje roli. Namontujete zvlášť zdroj a kabely zapojíte do dokovacího modulu. Až pak obě části spojíte.
Tento zdroj se pyšní řadou bezpečnostních funkcí a certifikací efektivity 80 PLUS Gold a také Cybernetic platinum. Nechybí podpora standardu ATX 3.1. Hlavně ale půjde o pevný základ vašeho aktuálního i nadcházejícího buildu. Vybírat můžete z variant od 750 do 1 200 W.
Nekompromisní úložiště
Ultimátní SSD Samsung 9100 PRO bude upgrade i pro toho, kdo si sestavu skládal sám. Tento disk totiž nabízí moderní rozhraní NVMe PCIe 5.0 a rychlosti čtení až 14 800 MB/s a zápis až 13 400 MB/s. Je tak až dvojnásobně rychlý oproti modelu 990 PRO. Tento disk doporučujeme nejen pro opravdu náročné hráče, ale i pro tvůrce, kteří hodlají své AI nástroje využívat na maximum. Hodí se do stolních PC, notebooku ale i konzole PlayStation 5. Zejména ve verzi s heatsinkem, který je vysoký 8,8 mm (u verze 1/2/4 TB) až 11,25 mm (verze 8 TB).
Díky vysokým rychlostem a náhodnému čtení a zápisu 2 220K / 2 600K IOPS jde o parťáka pro nejnáročnější úkoly. Rychlé načítání souborů je samozřejmost. Disk navíc díky 5nm řadiči a vysoké energetické účinnosti méně hřeje a dokáže se tepla efektivně zbavovat. Disk Samsung 9100 PRO seženete ve variantách od 1 do 8 TB a ve verzi s a bez chladiče.
BenQ projektor na hry, filmy a sport
Středobodem zábavy v domácnosti bývá obrazovka. A kdo preferuje ty největší, měl by sáhnout po projektoru. Za rozumný peníz totiž dostanete největší úhlopříčku, která vás ohromí. BenQ TK705i je 4K projektor, který vykouzlí až 120 palců čistého zážitku. Základem je vysoká svítivost 3 000 ANSI Lumenů a 4K rozlišení s podporou několika HDR standardů. Pro milovníky filmů nechybí CinematicColor, který přináší věrné barvy. Hráči zase ocení herní režim s nízkou 5ms odezvou. Pro sportovní utkání je připraven režim sport a technologie MEMC eliminující rozmazání pohybu.
BenQ ale boduje také jednoduchým nastavením. Projektor disponuje automatickou korekcí lichoběžníkového zkreslení, automatickým ostřením a možností posunout obraz a vyhnout se objektům u stěny. K dispozici je i aplikace do telefonu a nechybí Google TV a oficiální podpora Netflixu. Zkrátka nastavení bude hračka a žádné chytré funkce nechybí. BenQ TK705i navíc obsahuje nastavitelné nožky pro obrácenou projekci. A celý projektor je laděný v moderním a elegantním designu, který zapadne do obýváku i herního koutku.
Herní kupony
Závěrečný tip je opravdu univerzální a zachrání vás klidně pár hodin před štědrovečerní večeří a následným rozdáváním dárků. Jde o herní kupony, které potěší opravdu každého hráče. Tyto dárkové poukazy lze totiž vyměnit za kupony na PlayStation, Xbox, Nintendo, Riot, Epic nebo třeba Roblox. Nemusíte tedy řešit, zda jste zvolili správnou platformu.
Pokud dárek řešíte včas, můžete si nechat kupon zaslat vytištěný v dárkové obálce nebo v luxusním výsuvném balení – zkrátka ať to má styl. Jestli vás ale tlačí čas, dorazí vám elektronicky na e-mail krátce po zaplacení objednávky. Předat ho pak můžete online, případně si jej doma sami vytisknout a složit. Váš obdarovaný pak může kupon využít podle svých preferencí. Ať už na nákup hry nebo oblíbeného předplatného.