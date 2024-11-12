Sony rozšiřuje spolupráci s předními herními studii a po Rockstar Games se zaměřilo také na polský CD Projekt RED. Obě společnosti uzavřely nové partnerské dohody, jejichž součástí bude také marketingová kampaň pro očekávaný The Witcher 4. Konkrétní podobu spolupráce zatím neznáme, více informací bychom se ale mohli dozvědět v průběhu příštího roku.
CD Projekt RED potvrdil uzavření dohody ve svém oznámení pro akcionáře. Partnerství se Sony se nebude týkat pouze propagace nového Zaklínače. Počítá také s přítomností her studia na platformě PlayStation a jejich nabídkou v předplatném PlayStation Plus. Podle společnosti by spolupráce měla pozitivně přispět k jejím obchodním a finančním výsledkům v letošním i následujících letech.
Za podobným partnerstvím může stát také výrazný rozdíl v počtu prodaných konzolí. PlayStation 5 už překonal hranici 100 milionů kusů, zatímco současná generace Xboxu podle odhadů analytiků dosahuje přibližně 38 milionů prodaných konzolí. Sony tak má výrazně větší základnu potenciálních zákazníků, což z něj pro marketingovou spolupráci dělá atraktivního partnera.
The Witcher 4 by měl podle dřívějšího vyjádření šéfa studia dorazit nejpozději v dubnu 2028. Hra se připravuje pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Ještě předtím bychom se mohli dočkat nového traileru. Jednou z nejbližších příležitostí je udílení cen The Game Awards, které se uskuteční 10. prosince 2026. Právě na této akci byl nový Zaklínač poprvé představen.