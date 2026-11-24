Oblíbený krém NIVEA Creme přichází v limitované zimní edici se třemi pohádkovými motivy. Tradiční složení, které pečuje o pokožku celé rodiny již po generace, nyní potěší i jako milý dárek do mikulášské nadílky nebo pod vánoční stromeček.
Legendární výživný krém NIVEA Creme představuje klasickou péči, která intenzivně hydratuje a chrání pokožku celého těla. Všestranný pomocník je ideální pro každodenní použití na obličej, tělo i ruce, kdy zanechává pokožku sametově hebkou a vláčnou. Díky svému bohatému složení poskytuje pleti hloubkovou péči a spolehlivou ochranu před vysušováním po dobu až 72 hodin. Pravidelné používání tohoto přípravku pomáhá udržovat přirozenou rovnováhu hydratace a podporuje pružnost pokožky. Vhodný pro všechny typy pleti a pro celou rodinu.
75 ml, 95 Kč